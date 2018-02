Oblitas: “A veces olvidamos que solo van 23 al Mundial”

Es la primera charla que tenemos con Juan Carlos Oblitas en este 2018 y parece que el tiempo se hubiera detenido en las oficinas de la Videna de San Luis. Se acerca cada vez más Rusia 2018, pero las ideas alrededor de la selección peruana se mantienen firmes como si aún viviéramos días de Eliminatorias. Podremos hacer análisis, revivir debates, hacer encuestas y lo más probable es que en las próximas semanas Ricardo Gareca haga sonar el teléfono de esos mismos futbolistas que le dieron un abrazo fuerte el 15 de noviembre del 2017. Un requisito potente es tener continuidad para ser convocado este año, pero una razón más potente es que haya vivido de cerca la clasificación al Mundial.

—¿Podemos comenzar confirmando que Suecia será el último rival antes de Rusia 2018?

Están confirmados los dos partidos de marzo ante Croacia e Islandia y también está confirmada la despedida ante Escocia y el partido con Suecia en Estocolmo el 9 de junio.

—¿Ya hay alcances de cuándo podremos saber la resolución del TAS con el caso de Paolo Guerrero?

Eso lo está viendo Paolo con su defensa y no hay una fecha fija todavía.

—Es difícil que llegue a los amistosos en marzo...

Lógico, aunque ojo que el TAS puede ser bien rápido en su decisión y demorarse solo unos días. Pero si Guerrero llega, sería bien al filo del límite de tiempo si logra una disminución del castigo o la absolución total. Si lo liberan, para él lo primero es volver al Flamengo.

—¿Está confirmado que el llamado de Ricardo Gareca será la primera semana de marzo?

Como es fecha FIFA, esos son los tiempos que se manejan de manera oficial.

—¿Pesará con mayor magnitud el tema de la continuidad?

El tema de la selección va mucho de la mano con cómo están los jugadores de la selección en el momento del llamado. La decisión que se tome para los amistosos será menos complicada que cuando llegue el momento de hacer la lista para el Mundial. No nos apresuremos, Ricardo tiene un grupo de jugadores que difícilmente va a cambiar, es una cuestión de gustos también y, obvio, de rendimiento de jugadores.

— ¿Y el caso de jugadores como Cueva o Trauco, que son en teoría titulares pero siguen sin jugar en Brasil?

No olvidemos que Ricardo ha clasificado con un grupo al Mundial. Ahora toca esperar, no podemos hacer comentarios antes de que las cosas sucedan. Precisamente, Ricardo está en Colombia y luego se va a Brasil a hablar con estos jugadores que mencionas.

—¿Tranquiliza que muchos jugadores tomen decisiones de ir a clubes para ganar continuidad y ganarse un cupo para llegar al Mundial?

Pero no solo para volver a la selección, a veces olvidamos que al Mundial solo van 23 jugadores. No van 33 ni 43. Siempre se ha dicho que la continuidad es lo que pesa; sin embargo, hay jugadores que a pesar de que no juegan son parte del gusto del técnico y no han defraudado en las Eliminatorias.

—¿Preocupa el caso de Carlos Cáceda?

El caso de Carlos Cáceda sí preocupa un poco más. Ha ido a México y cuando un arquero no tiene continuidad, sí es muy complicado.

—¿Benavente aparece como la única sorpresa en el llamado?

No voy a comentar sobre eso, ni sorpresas ni nada por el estilo. Por ahora quiero evitar esos temas. Solo te diré que la gente y la prensa a veces olvidan que al Mundial solo van 23 jugadores. Facilitemos el trabajo de Ricardo, que los futbolistas sean quienes le compliquen el trabajo.

–Sobre el torneo local–

—Ni siquiera comienza el torneo y ya tenemos un partido suspendido (el UTC-Cristal)...

La gente de Cristal tiene todo el derecho de pedir los puntos, porque este partido ya estaba pactado con bastante anticipación, con todo firmado y con un determinado estadio que no había pasado los requerimientos de la Comisión de Licencias.

—¿Molesta que los clubes ahora digan que estas medidas son muy drásticas y de última hora?

Hace más de un año venimos discutiendo el tema de las canchas y de lo que podía ocurrir en el 2018. Esta no es una sorpresa, o como he leído de gente de la asociación, que estos fueron cambios de último momento. Eso es de muy mal gusto y no está dentro de lo correcto. Nosotros tenemos reuniones con la gente de la asociación, incluso su presidente Hugo Duthurburu está en una comisión de fútbol profesional que se ha formado. Nadie debe sorprenderse.

—¿Hasta cuándo tendremos un torneo que le cuesta llegar a la excelencia?

Cuando les deje de costar a los clubes. Creo que muchas veces se ha tocado este tema y algunos equipos pensaron que a último momento se podían modificar las reglas y no romper el statu quo del campeonato. Y este 2018 ya estamos en el año que íbamos a ver este tema de campos. pedro canelo