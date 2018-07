El Maestro Tabárez se despidió del Mundial con la tranquilidad que lo caracteriza. El entrenador de Uruguay lamentó la eliminación de Rusia 2018 pero aseguró que Francia "lo ganó bien".



En conferencia de prensa, Óscar Washington Tabárez felicitó a sus rivales y también a sus propios jugadores por el esfuerzo mostrado en el torneo.



“Recibí a los futbolistas y les pedí que la mirada fuera bien alta. No hay ningún tipo de reproche", aseguró Tabárez. "No hay ninguna deuda de los jugadores", sentenció.

"El partido está hecho de detalles y el primer gol fue eso. Hace mucho que no nos hacían un gol así", dijo sobre el tanto de Varane de cabeza. Pero defendió a sus dirigidos. "No se equivoca el que no hace nada", declaró.



Tabárez lleva doce años de manera consecutiva en el cargo como técnico y no aseguró si continuará en el puesto. "Hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema, no depende de mi. No me gusta hacer lobby", declaró.



El entrenador ha dirigido en cuatro mundiales a Uruguay. En el 2010 llegó a semifinales, dos veces alcanzó los cuartos de final (1990 y 2018) y una vez a octavos (2014).