Junto a su hermano Frank, son los hermanos gemelos más famosos y exitosos del fútbol. Cómo serán de gemelos que jugaron en los mismos equipos: desde el Ajax hasta el Barcelona, en Cataluña, pasando por el Rangers de Escocia. Lo anecdótico es que ambos cerraron su carrera jugando en Qatar. Exactamente en el Al-Rayyan y el Al-Shamal.

Ronald de Boer tiene un amplio conocimiento de los qataríes. Dice que le da gusto que sean los anfitriones de la Copa del Mundo, más allá de los diversos cuestionamientos. Lo cierto es que el mediocampista, que defendió a Países Bajos, cuando simplemente le llamábamos Holanda, está confiado en que su selección sea la ‘Naranja mecánica’ de antaño. Una aplanadora de fútbol vistoso.

Ya les alcanzó para superar a Senegal, un equipo correlón y disciplinado que adolece de Sadio Mané, su figura excluyente. Pero ahora se viene una escuadra más sólida que ganó en la inauguración del mundial: Ecuador.

Frank y Ronald De Boer jugaron juntos en Estados Unidos 94 y Francia 98.

—¿Qué análisis le dejó el triunfo de Holanda ante Senegal?

Siempre el primer partido en el Mundial es difícil porque no quieres perder, ya que tú sabes que cuando pierdes, se genera una presión en el equipo. En cambio, si ganas hay tranquilidad y confianza. Además porque sí le ganas a Qatar, ya tienes seis puntos. Por eso era muy importante ganar. Senegal es el más difícil del grupo de Holanda y por eso estamos felices.

—¿Considera que jugaron bien?

El partido no estuvo bien cuando lo ves con ojos objetivos, ya que no jugamos como lo hemos visto en los últimos partidos, porque se vieron muchos nervios, pero creo que tuvimos grandes ocasiones para anotar el primer gol. Al final, sufrimos un poco, especialmente saliendo desde atrás con la pelota adelante. No hemos jugado bien. Pero, como te he dicho desde un inicio, estamos felices por haber ganado.

—Ahora toca Ecuador. ¿Cómo encararán este segundo partido?

Ecuador va a ser un partido muy difícil. Lo he visto ante Qatar y son un gran equipo. Muy fuertes físicamente. Será un partido difícil para nosotros, pero yo creo Países Bajos tiene un equipo para ganar todos los partidos de su grupo.

—¿A qué podría aspirar la selección de Holanda en esta Copa del Mundo?

Antes de la Copa, yo he dicho que tenemos un equipo muy difícil de ganar, porque tenemos defensores muy buenos de élite como Virgil van Dijk, Jurrien Timber, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Nathan Ake. Pasarlos es complicado. Y cuando Memphis Depay esté bien, tendremos un equipo que marcará la diferencia. Yo tengo confianza, no somos favoritos, pero como Portugal tenemos la posibilidad de poder llegar a la final. Estoy seguro de eso, porque se necesita a veces un poca suerte.

Senegal vs. Países Bajos se vieron las caras este martes por el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Getty Images).

—¿Cuál diría que es la particularidad de esta selección de Países Bajos?

A ver, el único problema de Países Bajos es que siempre lo relacionamos con excelentes delanteros, ahora decimos que somos un equipo con muy buenos defensores y para mí es un poco raro, porque Holanda es un equipo para presionar, atacar, técnicamente muy buena y ahora tenemos jugadores que tienen mucho talento adelante, pero son muy jóvenes y no sé, Louis Van Gaal tiene que correr riesgos.

—¿La consigna es no enfrentar a Inglaterra en octavos de final?

Si Holanda gana todo, no nos encontraremos contra Inglaterra, que para mí tiene un equipo muy bueno. Por fin los jóvenes tienen la posibilidad de enseñar su calidad como Bukayo Saka, Jude Bellingham, Mason Mount y estoy muy feliz que sean puestos en el equipo, vamos a ver, cómo le van en los otros partidos.

—¿Considera que merecieron ganarle por más goles a Senegal?

No, hubo algunas ocasiones que generó Holanda, donde el portero de Senegal tuvo reacción, pero yo creo, que sí marcas en el primer tiempo te da más confianza. Ahora, no siempre el que juega mejor gana y es vital que no pierdas el primer juego porque después el segundo duelo se complica. Este juego salió bien porque ganas 2 a 0 a Senegal y estamos muy felices. Ahora tenemos que ver cómo nos va ante Ecuador.

Frank de Boer. (Getty Images)

—Lo bueno que Louis Van Gaal tiene experiencia y sabrá manejar a Holanda en este Mundial. ¿O me equivoco?

Tenemos que ganar todos los partidos en la Fase de Grupos. Él tiene que estar a tope y analizar lo que viene en la siguiente fase, porque encontrarás a equipos que hacen buen trabajo físico. En estos momentos necesita un poco de suerte, va el momento justo y tengo confianza que Holanda llegue lo más alto en el Mundial. Por ahora, hemos jugado solo el primer partido, que nos pone adelante, pero solo es el primer paso.

—¿Cómo han sido estos días para usted en Doha?

Aquí en Qatar todo está perfecto, la gente es amable, yo he vivido 7 años aquí y ha cambiado mucho, con todos los preparativos que significa hacer el Mundial. Vamos a ver un Mundial espectacular, la gente está cerca y eso es muy especial. Los fans del Mundial están juntos y eso lo hace espectacular. Es una experiencia inolvidable para ellos.