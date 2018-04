Los países que se hubieran clasificado para Rusia 2018 con un Mundial de 48 selecciones

Según ha podido saber la BBC, ya ha habido conversaciones informales con los organizadores del Mundial de Qatar sobre la propuesta para conocer las posibilidades de albergar a otras 16 selecciones en el torneo y el aumento de partidos que eso implicaría, algunos de los cuales se podrían disputar en otros estados del Golfo Pérsico. "Me parece una idea muy interesante", reconoció Infantino tras la reunión que sostuvo con los dirigentes de la Conmebol en Buenos Aires. "Tenemos que estudiarla seriamente y si es posible, ¿por qué no?". "Creo firmemente en la expansión porque estoy convencido que es bueno para el desarrollo del fútbol. Por eso fue que lo la propusimos y esa es la razón por la que fue aprobada a partir de 2026". Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image caption Qatar sólo tiene pensado construir ocho estadios para el Mundial, cuatro menos de los recomendados para un torneo de 48 países. Qatar actualmente tiene planes para construir ocho estadios, cuatro menos de lo recomendado para las candidaturas que deseen albergar la fase final del mundial dentro de ocho años. La FIFA es consciente que Qatar no puede albergar un Mundial con 48 equipos debido a su tamaño, pero que ampliar el torneo a Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos haría posible el cambio. Portugal, la final y por qué el fútbol fue el gran perdedor en la Eurocopa 2016 Es una posibilidad que el analista de la BBC, Richard Conway, cree puede ser beneficiosa para la región. "La FIFA se muestra muy partidaria de esta idea desde hace unos meses", comentó Conway. Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image caption Chile habría sido una de las selecciones favorecidas si se hubiera implementado la expansión a 48 países para el Mundial de Rusia 2018. "Un torneo regional sería bastante difícil dadas las actuales tensiones entre esos Estados, pero la atracción que representan la FIFA podría unir a los países a través del fútbol". "Los vecinos de Qatar se alegrarían de ver como perdería un poco de prestigio al no poder albergarlo solo, por lo que se entendería la resistencia de Qatar para que eso ocurra", explicó el analista de la BBC. Mundial Rusia 2018: así quedaron los 8 grupos de la máxima fiesta del fútbol Para tener una idea de lo que representaría el cambio averiguamos cómo habría cambiado el Mundial de Rusia de haberse implementado la expansión para este año. Y estos son los otros países que estarían presentes en la cita mundialista teniendo en cuenta la distribución de los cupos anunciada en su momento por la FIFA. CONMEBOL Chile Tomando en cuenta que el cupo aumentaría a seis para Sudamérica, la Roja se uniría a Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina y Perú. Paraguay, séptima, participaría en una torneo de repechaje contra selecciones de las otras confederaciones. CONCACAF Honduras, Estados Unidos y Trinidad y Tobago Con el actual formato de clasificación no hubiera hecho falta el hexagonal final ya que al aumentar a seis plazas directas las tres selecciones que quedaron eliminadas su sumarían a México, Costa Rica y Panamá en Rusia. UEFA Italia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda Al ser el continente con más representantes, la idea es que Europa sólo incremente en tres su número de países participantes en la fase final del mundial. Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image caption Grecia hubiera podido clasificar a su tercer mundial consecutivo aprovechando el mini torneo de repechaje que tiene pensado implementar la FIFA. En ese caso se prevé que cambie el actual formato de repechaje de eliminatoria directa que disputan ocho equipos, pero tomando en cuenta lo sucedido en el proceso a Rusia 2018, buscamos esos tres cupos entre los cuatro países eliminados en esta instancia, siendo Grecia el que quedó por fuera al ser el de peor clasificación en el ranking de la FIFA. CAF República Democrática del Congo, Burkina Faso, Uganda y Costa de Marfil África verá casi duplicada su participación en el Mundial al aumentar de cinco a nueve el cupo de países que clasificarán de manera directa. De allí que cuatro de los cinco segundos puestos en la última fase de las eliminatorias africanas habrían llegado a Rusia. La que quedó fuera fue Zambia, utilizando el mismo criterio establecido en la zona europea. AFC Siria, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos Las cosas se simplificarían en la Confederación Asiática al poder clasificar de manera directa a ocho selecciones. De ahí que Australia no habría tenido que disputar dos repechajes y junto a ella habría ido una selección de Siria que no pudo jugar ningún partido como local. En un supuesto repechaje para determinar el representante en el mini torneo propuesto por la FIFA para determinar los dos últimos cupos, China superaría a Irak por su mejor clasificación en el ranking. Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image caption Sumando a Paraguay, Sudamérica hubiera tenido hasta siete representantes en Rusia 2018 con un hipotético Mundial de 48 países. OFC Nueva Zelanda Por primera vez una selección de Oceanía hubiera clasificado de manera directa a un Mundial sin la necesidad de pasar por un repechaje. Mientras, Islas Salomón hubiera extendido su ilusión por unos meses más. REPECHAJE Paraguay y Grecia De las seis selecciones que habrían clasificado al mini torneo de repechaje -Paraguay, Grecia, Islas Salomón, Zambia, China y Canadá- son los guaraníes y helénicos los que mejor están ubicados en la clasificación de la FIFA. Eso aumentaría el número de participantes sudamericanos a siete -de 10 miembros- y europeos a 17, de los 55 que actualmente posee. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. Temas relacionados PerúBrasilEcuadorColombiaUruguayDeportesFIFAMundial de Fútbol 2018ChileFútbolVenezuelaBoliviaArgentina 