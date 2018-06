Panamá vs. Inglaterra: ¿qué dijo 'Bolillo' Gómez de la humillante goleada?

Hernán Darío Gómez, entrenador de Panamá, dijo que su equipo logró frenar la catástrofe después de un primer tiempo "tenebroso" de Inglaterra y se va de Rusia 2018 con un 6-1 en contra ante un equipo "lindísimo".



Con gesto sereno, 'Bolillo' Gómez resaltó la falta de experiencia en sus hombres, debutantes absolutos en Rusia 2018.



"Por momentos Panamá logró evitar la catástrofe más grande, porque tuvo el balón al pie y nunca se desordenó ya que al paso que íbamos podrían haber sido más goles", advirtió en conferencia de prensa tras quedar fuera de Rusia 2018.



El primer tiempo "era muy tenebroso con un 5-0. Hablé (a los jugadores) en el descanso: (ese resultado momentáneo) es miedoso. No vamos a buscar el empate, no vamos a reducir la distancia, vamos a que no sea más difícil el partido", confesó el estratega de Panamá.



Fuente: AFP