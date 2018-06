Panamá vs. Inglaterra: DT británico aseguró que "jugaron mejor en el primer partido" del Mundial "El otro día tuvimos que buscar calidades. Hoy no me gustaron mucho los diez primeros minutos del partido. Es entendible", dijo Gareth Southgate en rueda de prensa

"El otro día tuvimos que buscar calidades. Hoy no me gustaron mucho los diez primeros minutos del partido. Es entendible", dijo Gareth Southgate en rueda de prensa. (Foto: AFP)