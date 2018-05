Paolo Guerrero: ¿AMA pudo haber apelado si peruano no acudía ante el TAS?

La defensa del delantero peruano Paolo Guerrero redujo, ante la Comisión de Apelación de la FIFA, a seis meses la sanción que inicialmente lo alejaba por un año de las canchas de fútbol. Aunque el 'Depredador', comunicando siempre su inocencia absoluta, acudió ante el TAS buscando anular completamente su castigo.

La decisión que tuvo Paolo Guerrero, de acudir ante el TAS buscando limpiar su nombre absolutamente, ha sido muy cuestionada por los fanáticos de la selección peruana. Puesto que, luego de expresar ese deseo, la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) también informó que se presentaría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo buscando extender la sanción del 'Depredador' entre uno y dos años.

Pero lo cierto es que si el delantero peruano Paolo Guerrero no presentaba un recurso ante el TAS, la AMA estaba en todo su derecho de sí hacerlo. El consultor en derecho deportivo y asesor especial para deportes Percy Wilman explicó el tema.



"Paolo Guerrero apeló, pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) también. Cualquiera podría haber apelado, incluso si el otro no lo hacía. No es correcto señalar que, si Guerrero no apelaba, esto hubiera concluido con la sanción de FIFA. AMA siempre tuvo la posibilidad de apelar (e hizo uso de este derecho)", comentó en redes sociales.

El especialista en leyes deportivas también agregó que "especular sobre la influencia de terceros" es solo alimentar teorías conspirativas.

"Especular sobre la influencia de terceros grupos, países donantes, conspiraciones de países rivales y demás teorías es puro humo. El trámite del procedimiento hubiera sido igual para cualquier jugador, de cualquier país. El TAS es un tribunal serio, la última instancia arbitral deportiva y ni la organización, ni sus miembros se prestarían a manipulaciones o presiones", comentó.

La mañana del lunes 14 de mayo, el TAS comunicó que la sanción de Paolo Guerrero se extendió a catorce meses. De esta forma, el delantero de la selección peruana se quedó fuera del Mundial Rusia 2018.