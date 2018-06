Paolo Guerrero: capitán de Suecia se refirió por segunda vez sobre 'El Depredador'

El capitán de la selección de Suecia, Andreas Granqvist, se pronunció por sus comentarios sobre que Paolo Guerrero no debería participar del Mundial Rusia 2018. El sueco utilizó su cuenta oficial de Instagram para esclarecer el tema y detalló lo que desde en un principio quiso decir.

“Mucha gente ha comentado en titulares que creo que Paolo Guerrero debería ser expulsado de la Copa del Mundo. Lo que he dicho y quiero decir, en general, es que los atletas que usan sustancias ilegales no deberían competir. Paolo no ha sido prohibido por nada y, por supuesto, es elegible para jugar”, afirmó Granqvist.

El atacante sueco se refirió también al encuentro que disputarán ambas selecciones este sábado 9 de junio previo al inicio de la Copa del Mundo.

“Espero que tengamos un buen partido contra Perú el sábado por la noche, el primer encuentro entre nuestros dos países, y les doy la bienvenida a Ullevi tanto a nuestros fanáticos suecos como a todos los seguidores peruanos. ¡Te veo allí!”, finalizó.

Cabe señalar que la selección peruana debutará en el Mundial Rusia 2018 frente a Dinamarca el próximo 16 de junio. Luego enfrentará a Francia (21 de junio) y Australia (26 de junio) por el Grupo C.