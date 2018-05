Paolo Guerrero: lo que debe suceder para que juegue el Mundial Rusia 2018

El futuro de Paolo Guerrero pasó a estar en manos del Tribunal Federal Suizo (TFS), la máxima instancia jurídica en el país europeo. Según comunicado de la FPF, el delantero peruano presentó un recurso ante esta importante institución. ¿En qué consiste el pedido del capitán de la selección peruana?

El Comercio se comunicó con el abogado peruano Óscar Solorzano, quien estudió derecho en Suiza y actualmente trabaja en el Basel Institute (Instituto suizo de investigación) con sede en Lima. Él conoce cómo trabaja el TFS cuando recibe un recurso como el caso de Paolo Guerrero.

"El TFS vela por la aplicación uniforme del derecho suizo en general, a través de la revisión en ultima instancias las decisiones de los tribunales inferiores; incluyendo al TAS. En ese sentido, su rol es velar que los derechos fundamentales de los justificables (ciudadanía) no sean vulnerados en violación de la constitución", indica el experto.

Por lo tanto, Paolo Guerrero y su defensa se han acercado al TFS alegando que un derecho fundamental del peruano ha sido violado. ¿Cuál? No conocemos con exactitud en qué términos se han producido el pedido de recurso. ¿Qué sigue después?

"Si el tribunal decide de 'entrar en materia', a saber acepta el recurso, puede, a pedido de parte, ordenar que se imponga un efecto suspensivo a la decisión del TAS. Este efecto suspende la medidas contra Guerrero hasta que el TFS se pronuncie sobre el fondo del asunto. Es decir, si existe o no derecho fundamental vulnerado. En ningún caso el TFS se pronunciará sobre los pormenores de los hechos de la sentencia del TAS. En términos jurídicos: el TFS se pronuncia en derecho y no revisa los hechos en razón de su limitado poder de cognición (no administra pruebas, solo ve la aplicación correcta de la ley).".

O sea, si el recurso de Paolo Guerrero procede, los abogados del peruano pueden pedir que la sanción del TAS quede suspendida hasta que el TFS se pronuncie. "Normalmente el TFS puede tomar meses en dar su pronunciamiento final", indica Oscar Solorzano.

El problema, según explica el experto, es que no parece existir la violación de un derecho fundamental en el caso de Paolo Guerrero. “Sin conocer el expediente, parecería que un problema de talla es encontrar un derecho constitucional que haya sido vulnerado pues Guerrero no tiene derecho a jugar un Mundial ni los peruanos a que él sea el capitán de la selección. En el mismo sentido, los argumentos de le FPF que, sin dejar de ser ciertos, parecen más declaraciones de intención que argumentos jurídicos válidos. El TF no se pronuncia sin un planteamiento jurídico serio y sólido”.

Sin embargo, la defensa de Paolo Guerrero puede haber utilizado otro camino: el de la violación de un principio fundamental (diferente a "derecho fundamental"), como de la proporcionalidad y la interdicción de la arbitrariedad. ¿En qué consisten estos dos principios fundamentales?

"El primero se busca que se aplique la medida más justa posible. Sabemos que Paolo no consumió en metabólico para mejorar su rendimiento y que, según la hipótesis, se contaminó de manera negligente. A todas luces resulta desproporcionado el hecho que por su falta se pierda el Mundial y queda preguntarse si existe una medida menos dañosa que el TAS hubiera podido dictar. Yo estimo que sí".

Sobre la interdicción de la arbitrariedad, tiene que ver con la "suspender la aplicación de una medida que resulta chocante a los ojos del ciudadano promedio, por su carácter invasivo e injusto".

Para Óscar Solorzano, la defensa de Paolo Guerrero debe haber utilizado estos argumentos expuestos. Esperemos que logren convencer al Tribunal Federal Suizo.