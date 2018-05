Paolo Guerrero: ¿qué dijo luego de su retorno a las canchas con Flamengo?

Paolo Guerrero regresó oficialmente a los campos de juego después de cumplir los seis meses de suspensión que le impuso la FIFA, por un presunto dopaje ocasionado durante las Eliminatorias Rusia 2018.

El '9' de Flamengo tuvo que ver por más de 150 días los partidos de su club a través de una fría pantalla de televisión. El tiempo de espera se le hizo una eternidad, pero para su buena fortuna el castigo finalizó.

Y de manera inmediata el comando técnico del Flamengo convocó a Paolo Guerrero para el compromiso frente a Internacional, en donde gozó de 30 minutos para demostrar su rendimiento, el cual sigue vigente.

"Estoy muy emocionado. Tuve este gran público. La gente es increíble. Estoy viviendo esto después de vivir una injusticia por seis meses. Jugué hoy y estoy confiado porque soy inocente. Quiero prepararme bien, porque el fútbol es mi pasión y mi vida", manifestó Paolo Guerrero en diálogo con el canal "Premiere".

El 'Depredador' espera con muchas ansias el fallo del TAS luego de acudir a una audiencia en Suiza, en donde se defendió contra la Agencia Mundial de Antidopaje, que busca extender su sanción por uno o dos años más.

"Estoy muy confiado. Soy inocente y siempre he dicho eso. Nunca he hecho nada que me pueda complicar. Estoy muy confiado que todo saldrá bien. Ahora dimos una alegría a la afición. Estoy demasiado feliz y emocionado", sentenció.