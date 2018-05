El atacante de la selección peruana Paolo Guerrero aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez alrededor de las nueve de la mañana y a las diez salió para conversar con la prensa local.

Paolo Guerrero dejó claro su respaldo a la selección peruana y, también, comentó que más que la Copa del Mundo están "perjudicando su carrera".

Además, el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero reiteró su inocencia alegando "una injusticia", tras el fallo del TAS.

"Estoy triste. Vine a mostrar la cara. Paso por una injusticia. Estoy agradecido por el cariño de la gente. Me están quitando jugar la Copa del Mundo. Una tristeza. Más que la Copa del Mundo es mi carrera. No puedo jugar mañana por mi equipo", expresó Paolo Guerrero en 'América Televisión'.

"No me esperaba el recibimiento de la gente, lindo. Estoy triste por no poder jugar. Quería dejar en claro para la gente que está especulando muchas cosas: yo estoy a muerte con mi selección", puntualizó Guerrero.

"Quiero dejar bien en claro que yo respaldo a mis compañeros a muerte. Voy a alentar a la selección, al profesor Gareca. A mis compañeros en el Mundial. Dios quiera que todo salga bien", comentó.

Paolo Guerrero declarando en el aeropuerto Jorge Chávez. (Video: América Televisión)

"Yo ahora quiero ver qué acciones voy a tomar con mis abogados, pero es muy duro. No tengo palabras", finalizó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero fue sancionado por el TAS con 14 meses de suspensión. Con esta condena, el delantero de la selección peruana de fútbol queda relegado del Mundial Rusia 2018.