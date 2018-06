Paolo Guerrero: en Brasil destacan que el peruano omitió al Flamengo en su discurso de agradecimiento

En un extenso artículo publicado este viernes, el medio brasileño 'Globoesporte' hace hincapié en la ausencia del club Flamengo en el discurso de agradecimiento de Paolo Guerrero, tras conocer la medida cautelar brindada por el Tribunal Federal Suizo que le permite disputar al delantero peruano el Mundial Rusia 2018.

"El desgaste de la relación del club con Guerrero era algo que pasaba lejos de los micrófonos y de las lentes. Pero quedó expuesto en la manifestación oficial del jugador en los agradecimientos públicos tras el final de la pesadilla de quedarse fuera de la Copa del Mundo", apunta 'Globoesporte' en un artículo titulado: "¿Por qué Guerrero ignoró a 'Fla' en discurso?"

El texto, firmado por el periodista brasileño Raphael Zarko, explica la relación actual entre Paolo Guerrero y Flamengo, club que actualmente mantiene suspendido el contrato del delantero peruano.

En la nota, se comenta que en las 21 líneas y seis párrafos -que publicó Paolo Guerrero como agradecimiento tras conocer la posición del Tribunal Federal Suizo- el delantero peruano nunca mencionó al Flamengo y esto expone la "desgastada relación".

La publicación también recuerda que Paolo Guerrero estaba bajo la supervisión de la FPF, a la hora del resultado analítico adverso, y queda la incertidumbre de si el Flamengo tomará alguna acción legal contra la Federación Peruana de Fútbol.

Sobre el final del texto, algunas preguntas quedan en el aire sobre el tema de Paolo Guerrero: ¿la decisión del Tribunal Federal Suizo tiene valor con el Flamengo? ¿'Fla' continuará con la suspensión del contrato? ¿Flamengo procederá contra la FPF?

Paolo Guerrero tras marcar al Chapecoense el 13/05/2018. (Foto: Flamengo

-Declaraciones del Presidente de Flamengo-

Luego de la victoria del 'Fla' sobre Bahía por 2-0 este último martes, el presidente del Flamengo Eduardo Madeira de Mello comentó sobre la actual situación de Paolo Guerrero.

"Todo ese proceso tiene que ser analizado con calma, porque, después de todo, lo que sucedió desde el principio, fue que el jugador fue suspendido por una situación ocurrida cuando él estaba sirviendo a la selección peruana, sólo que quien pagó fue el Flamengo , sólo quien fue perjudicado en toda esta historia fue el Flamengo, que va a analizarlo profundamente para ver de qué manera conseguiremos defender nuestros intereses", comentó el Presidente del Flamengo.

Eduardo Madeira de Mello también reveló que aún no conversó con el delantero peruano Paolo Guerrero, pero comentó que "seguramente él conversó con alguien del Flamengo".

"Sinceramente, no he tenido conocimiento de sus declaraciones. Pero toda la relación del jugador con el Flamengo siempre fue de una armonía muy grande y profesionalismo de parte aparte (...) No conversé directamente con él, pero él seguramente conversó con alguien del Flamengo y sabe lo que el Flamengo piensa de él, como fue nuestra relación de 2015 para acá", expresó el Presidente del Flamengo.

Paolo Guerrero recibe -aproximadamente- el pago de 700 mil dólares mensuales en Flamengo. El delantero tiene el abono más alto de la planilla, y el 'Fla' estaría buscando iniciar alguna acción legal contra la FPF para poder resarcir toda la situación en la que se vio involucrado el 'Depredador'.