Paolo Guerrero al New York Times: "Haré todo lo que esté en mis manos para jugar en la Copa del Mundo"

Paolo Guerrero atendió a The New York Times a través de una llamada telefónica. El delantero, hoy fuera del Mundial por una sanción del TAS que lo inhabilita por 8 meses de toda actividad deportiva, se confesó y desnudó sus más profundas sensaciones tras saber que no irá a Rusia 2018.

"Mi mamá y mi papá son las personas más importantes en mi vida. Verlos tan tristes, tan preocupados que no pueden dormir porque no pueden verme vivir mi sueño, eso es lo peor", redactó el periodista Tariq Panja para The New York Times.

En una parte de la conversación, Paolo Guerrero rememoró sus inicios con la selección peruana y volvió a dejar en claro que su sueño siempre fue jugar un Mundial y que hará todo para estar en Rusia 2018.

"He jugado durante más de 15 años con dedicación. Jugué mi primer juego para la selección nacional cuando tenía 19 años y siempre luché para llegar a la Copa del Mundo. Lo di todo para llevar a mi país al torneo, y ahora no puedo jugar debido a algo tan injusto. Estoy realmente triste (...) Siempre he peleado cuando el camino ha sido difícil. No es fácil convertirse en un futbolista profesional. Luché para ser uno. Seguiré luchando, seguiré demostrando mi inocencia, haré todo lo que esté en mis manos para jugar en la Copa del Mundo. No voy a dejar caer mi cabeza y solo ir a mi cama y acostarme", expresó Paolo Guerrero a The New York Times.

Manteniendo su postura y alegando siempre su inocencia, Paolo Guerrero reiteró una vez más que peleará por su "honor".

"Esto es sobre mi honor y el honor de mi familia", comentó Guerrero con la voz quebrada de emoción, según reporta The New York Times. "Hay personas que hablan de mí, que hice esto, pero nunca he hecho algo como esto. Nunca tomé ningún medicamento", expresó.

Paolo Guerrero viajará junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo a Suiza para reunirse con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.