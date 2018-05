Paolo Guerrero respondió a rumores sobre supuesta contaminación por otra vía

Paolo Guerrero se quedó sin Mundial Rusia 2018. El TAS lo sancionó con 14 meses luego de la apelación realizada por el jugador y la Agencia Mundial Antidopaje.

El delantero peruano espera todavía dos opciones más para que el laudo del Tribunal de Arbitraje del Deporte no sea válido. Para ello sus abogados recurrirán al Tribunal Federal Suiza y esperarán, además, que la FIFA se apiade del peruano y le otorgue una amnistía.

Mientras esto pasa, Paolo Guerrero busca limpiar su imagen y aclarar todo tipo de rumores. Una de las versiones que se ha tocado es que el delantero peruano no se contaminó por un té, sino por vía sexual. Sobre esto habló con los periodistas con los que se reunió la mañana del miércoles.

Federico Salazar y Verónica Linares, conductores de América TV, contaron lo que mencionó Paolo Guerrero sobre los rumores que indica que se contaminó por otra vía diferente al té.

"Esto es absolutamente imposible. Primero, desde el punto de vista bioquímico. La cantidad de metabolito encontrado es absolutamente incompatible. Tendría que ser miles de veces más lo que encontraron para que haya sido una contaminación por vía sexual. Queda descartado por el tema médico y el tema de las fechas", dijo Federico Salazar.

"Tanto en las dos instancias de la FIFA como en el TAS, el sustento de Paolo sobre la contaminación por medio de una infusión, es válida. Por eso, el TAS y la FIFA no le han dicho a Paolo: no te creemos, tú te has acostado con una mujer drogadicta".

La 'ayuda' del hotel al TAS

"El hotel no ha querido quedar mal. Esa carta ha sido una de las consideraciones que ha tenido el TAS para resolver lo que la WADA pedía", comentó Salazar.

"Lo que nos ha quedado claro hora es que la ingesta la realizó en una zona de seguridad nutricional de la Federación en el hotel. Lo que exigiría la WADA es que Paolo debió haber abierto la jarra para ver que contenía"