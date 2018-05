Paolo Guerrero arribó al país y dijo esto sobre el Swissotel | VIDEO

Paolo Guerrero fue claro y preciso a su arribo al país. El artillero de la selección peruana brindó detalles sobre la posición que tomó el Swissotel en su caso ante el TAS: "A mí el Swissotel me dio la espalda".

"En realidad no entiendo porqué siguen concentrando en el hotel. El hotel fue un factor importante que me perjudicó. A mí el Swissotel me dio la espalda. La única cosa que quería saber era la verdad", comentó Paolo Guerrero a su salida del aeropuerto.

"Sabía quién era el mozo. Fui a buscarlo, lo encerraron en el hotel. Ellos ayudaron a la WADA. Mandaron una carta. Ahí van a ver acciones contra ellos también", expresó Guerrero.

El delantero Paolo Guerrero dejó en claro que su postura contra el Swissotel es de total alejamiento. En caso la resolución saliera a su favor, el atacante ya había decidido no concentrar más ahí.

"Yo no iba a ir a volver a ir al Swissotel (a concentrar). Imagínate, ellos me perjudican entonces con qué garantías me puedo quedar en un hotel. Yo le iba a pedir al profesor Gareca para concentrar en La Videna", comentó.

El TAS dictaminó que Paolo Guerrero debe cumplir una condena de 14 meses. Con esto lo aleja de toda práctica de fútbol profesional, incluyendo el Mundial Rusia 2018.