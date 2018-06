La selección peruana aterrizó en Rusia este domingo para afrontar el Mundial. Paolo Guerrero conversó con 'Latina' sobre el debut de la bicolor ante Dinamarca el próximo 16 de junio por el Grupo C de la Copa del Mundo.

“Nuestro objetivo está clarísimo, tenemos un gran equipo. Nos quedan estos días para prepararnos para el debut ante Dinamarca y esperamos recuperarnos bien del partido de ayer (Suecia)”, mencionó el ‘Depredador’.

La selección peruana llegó a Rusia este domingo para iniciar su participación en la Copa del Mundo. Paolo Guerrero se refirió al debut mundialista de la ‘Blanquirroja’ frente Dinamarca.

Guerrero comentó también sobre cómo debe afrontar la selección peruana su debut en Rusia 2018: “El equipo tiene que hacer su fútbol, divertirse en el campo porque ya lo hemos demostrado. Tenemos que salir a ganar el sábado”, precisó emocionado.

Finalmente, el goleador se refirió a su actual condición física, afirmando que se viene preparando de la mejor manera para su participación en el Mundial Rusia 2018.

“Llego físicamente muy bien, el partido de ayer (Suecia) me sirvió muchísimo. Hay un gran ánimo en el grupo y esperamos hacer un gran partido. Todo el mundo llega muy bien, no hay lesiones, no hay preocupaciones”, sentenció el ‘Depredador’.

Cabe señalar que la selección peruana iniciará su participación en Rusia 2018 el próximo sábado 16 de junio ante Dinamarca. El 21 enfrentará a Francia y el 26 del mismo mes está programado su encuentro ante Australia.