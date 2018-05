Paolo Hurtado: "No soy ‘9’, pero puedo jugar donde sea"

Por Víctor Garay Luna

La selección peruana tiene a otro Paolo y se apellida Hurtado. No tiene las cámaras de Guerrero, pero se ha ido ganando en silencio un lugar en la selección. Su presencia fue clave para lograr la clasificación de Perú al Mundial. El gol que anotó ante Ecuador en Quito por las Eliminatorias sigue en la mente de los hinchas peruanos, que desde aquella vez no ponen en duda su convocatoria. Pasó de ser el blanco de las críticas a ser uno de los más queridos.



Ayer se unió a los entrenamientos de la Blanquirroja junto a André Carrillo y Jefferson Farfán. Aunque se resiste a hablar de su futura participación en Rusia 2018, es fijo en la lista final de Ricardo Gareca.

“Estoy muy contento de reunirme con mis compañeros. También estoy esperando con ansias la lista final para sentir, quizás, más alegría, y saber que puedo cumplir uno de mis sueños que es representar a mi país en un Mundial”, dijo Hurtado a El Comercio.

El ‘Caballito’ llegó a nuestro país luego de cumplir la mejor campaña en su carrera con el Vitoria Guimaraes: 15 goles en toda la temporada en 33 partidos disputados. A eso hay que sumarle que es uno de los capitanes del conjunto portugués.

“Tuve un excelente campeonato, el mejor en lo que va de mi carrera. Esto es una motivación para mí, porque sé que hice muy bien las cosas durante este tiempo y sabía que este momento iba a llegar. He trabajado muy duro para que esta convocatoria llegue”, agregó Paolo.



—Puesto de ataque—



En su primer día con la Bicolor, el ex jugador de Alianza Lima, no notó el malestar en el plantel tras la sanción de Paolo Guerrero. Es más, asegura que el grupo está muy unido y que el ambiente es bueno en La Videna. Eso sí, no pierde las esperanzas de ver a su capitán en el Mundial.

“Todos sabemos lo importante que es Paolo Guerrero para nosotros. Yo estoy dolido por todo lo que le está pasando. Él se merecía jugar el Mundial. Por lo que he visto en las noticias, creo que existe una mínima posibilidad porque hablará con el presidente de la FIFA. Esperemos que todo salga bien”, comentó.

Ante la ausencia de Guerrero, surge la pregunta sobre quién sería su reemplazo. André Carrillo, ni bien pisó suelo peruano, dijo que está apto para jugar en cualquier posición de ataque. “Yo me adapto”, destacó la ‘Culebra’.

Del mismo modo, Hurtado no se hace problemas. “Yo nunca jugué de ‘9’. Esa no es mi posición, a decir verdad, nunca he jugado en ese puesto. Sin embargo, si el profesor me dice que juegue ahí, yo lo hago. Con tal de defender a mi país, juego donde sea”, añadió.

Quedan 27 días para el debut mundialista y todos siguen el mismo pensamiento positivo que les trasmite Gareca. Hurtado es un claro ejemplo del compromiso que tienen los jugadores de hacer una gran campaña en el Mundial Rusia 2018.