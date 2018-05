Papa Francisco se reunirá con Lionel Messi antes de la Copa del Mundo

Antes de viajar a Rusia para el Mundial que comenzará el próximo 14 de junio, la selección argentina tendrá una escala que no estaba prevista. Según confirmó el papa Francisco, con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste visitará al Sumo Pontífice antes de embarcarse en la aventura mundialista.

Con sus palabras, Francisco confirmó que se verán las caras. Lo hizo en una videoconferencia. Lo que todavía no está claro es cuándo será. La selección tendrá su búnker en Barcelona antes de viajar a Rusia. Se reunirán allí el 30 de mayo y viajarán a Israel para un amistoso que se disputará en Jerusalén el 9 de junio.

Greg Burke, director de la Sala de Prensa del Vaticano y vocero del Papa, confirmó a La Nación que Francisco va a recibir la selección argentina próximamente. Aunque no supo decir la fecha exacta, detalló que será seguramente uno de los próximos miércoles, cuando tiene lugar la tradicional audiencia general, cuando la selección esté de camino a Rusia 2018.



No será la primera vez que Messi y el Papa Francisco se vean las caras. En el Vaticano ya se reunieron antes de un amistoso que Argentina jugó con Italia en 2013. En aquel entonces, la ‘Pulga’ le entregó un olivo, que luego terminaron plantando Buffon y Mascherano antes de que comience el partido. Messi no jugó ese día por lesión.



"Fue un momento inolvidable", reconoció el crack de Barcelona sobre aquel encuentro.

(GDA / La Nación)

LEE TAMBIÉN...