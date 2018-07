Jorge 'El Patrón' Bermúdez: "Gareca es una opción para cualquiera"

En la cancha era un líder nato. Hoy asiste a los estadios para hablar frente a cámaras con la misma solvencia con la que defendía en el Mundial Francia 1998. Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez es una de las figuras de ESPN. Está en Rusia, transmite y comenta. Lo hace siempre en terno. Impecable. Lo encuentro afuera del Spartak Arena. Son las 2:30 de la madrugada. Sí, se demoraron una eternidad en salir los jugadores de Colombia e Inglaterra por la zona mixta. Apenas ellos suben al bus, nuestro trabajo termina. Por eso veo al ex capitán de la selección cafetera dejar a un lado los cables y quitarse los audífonos de sus oídos. “¿Muy tarde para conversar, Jorge?”, pregunto. “Para mis amigos de Lima, siempre. Vamos”.



— En dos mundiales seguidos Colombia compitió contra los mejores. ¿Te quedas contento?



Tengo una sensación de satisfacción porque vi a Colombia intentando dominar en cada encuentro y soñando con hacer cosas importantes en este Mundial Rusia 2018. Me queda también un sinsabor porque me parece que Colombia pudo entregar mejor imagen y tiene jugadores buenos para practicar un fútbol de primer nivel.

— ¿José Pekerman fue muy conservador en su planteamiento contra Inglaterra?



Te voy a decir que estoy agradecido con Pekerman. Es un gran técnico, nos ha depositado de vuelta en un gran nivel, pero también me parece que los jugadores están pidiendo a alguien que apueste por un mayor protagonismo y se decida más a buscar los partidos.

— ¿Entonces este ciclo debe llegar a su fin?



No soy yo quien debe decidir. Pero Pekerman ha realizado un gran trabajo en la selección colombiana. Ha tenido un ciclo importante. Estamos muy agradecidos en Colombia por su trabajo y profesionalismo. Pero hay que pensar ahora qué merecen estos jugadores. Para dónde están, para dónde apuntan. Qué pasa con los planteles de Colombia en estos momentos. Por ahí merecen otra alternativa, otro nivel, otro estilo, otra apuesta. Va a ser difícil la toma de decisión.

— ¿Ves a Colombia siendo más protagonista con un técnico como Ricardo Gareca?



Gareca es opción para cualquiera. [Juan Carlos] Osorio es opción para cualquiera. [Reinaldo] Rueda es opción para cualquiera. Lo bueno es que hay muchos técnicos de primer nivel. Va a ser una decisión muy complicada de tomar. Lo bueno también es que tenemos jugadores y espero que se decida lo mejor para el país.

— En el caso de Perú, ¿cómo hacer para continuar un proceso si Gareca no se queda?



La selección peruana me dejó una grata impresión futbolística. Perú tiene que aferrarse a esa sensación para seguir creciendo. Para empezar a armar y llevar hacia adelante un proceso serio, coherente, donde se tomen las decisiones correctas para que los jugadores peruanos sigan creciendo.

— ¿Te sorprendió el nivel de la selección peruana?



No. Me llenó la expectativa. André Carrillo me llenó la expectativa. Cueva también. Paolo Guerrero también. Me gustó mucho lo de los defensas. La verdad, Perú tiene muy buenos jugadores. A medida que ellos se acostumbren a competir en ese nivel, se van a sentir cada vez mejor. Y el equipo peruano tendrá más fuerza deportiva y colectiva en el mediano plazo.

— ¿Qué tanto cambia un jugador con un Mundial encima?



Bueno, la competencia y la experiencia va dando un nivel distinto. Hace a los jugadores cada vez más profesionales. Espero que Perú entienda que tiene que caminar por esa vía.

— En lo que resta del Mundial, ¿ves a Uruguay en la final?



La selección uruguaya tiene una identidad distinta y juega de una manera distinta, pero nos representa. Es un equipo que sabe jugar estos partidos. Tenemos que hacer fuerza por ellos, como por Brasil también, que es el otro sudamericano que queda.