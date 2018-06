Pedro Aquino: "Tenemos que volver a otra Copa del Mundo"

Pedro Aquino todavía no se olvida de ese remate que pegó en el palo de Hugo Lloris. De haber conseguido ese gol, la selección peruana quizá esté ahorita en otra posición. Y Aquino hubiera vivido el mejor partido de su vida. Así lo confiesa en la zona mixta del Arena Khimki.

“Sí, creo que fue uno de mis mejores partidos con la selección. Creo que si entraba esa pelota iba a ser el mejor de mi vida. Pero ya está. Faltó un poquito de suerte”, confesó el volante del León de México, equipo al que recién se unirá terminado el Mundial Rusia 2018.

Para él, que solo tiene 23 años, esto es solo el comienzo. "No nos quedamos con lo que ha pasado en este Mundial. Nosotros queremos seguir trabajando para dar lo mejor al país y tenemos que volver a una Copa del Mundo".

Aquino destacó la confianza que le ha brindado Ricardo Gareca y espera jugar más minutos ante Australia. Como él mismo dice, no se percata qué futbolistas está enfrentando, solo intenta practicar su mejor fútbol.

"El profesor me dio la confianza. Mis compañeros también y jugué de la mejor manera. En el momento no me importaba contra quién estaba jugando. Ojalá pueda seguir jugando”.

Por último, el ex mediocampista de Lobos BUAP y Sporting Cristal, dejó una frase muy bonita sobre los hinchas. "Hemos logrado que todos los peruanos estén más unidos que nunca".