El ex técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, se presentó en un programa de 'Fox Sports', e hizo referencia sobre el momento que se vive a la hora de patear un penal. El entrenador hizo hincapié sobre la experiencia que vivió con Diego Maradona antes de iniciarse el Mundial 1990.

"Mundial del 90. Previo al partido con Yugoslavia. El día anterior, campeonato de penales. El que erraba se iba. Quedamos Diego y yo. Tiramos 18 penales y le gané yo a Maradona. ¿Al otro día quienes erraron los penales? Diego y yo", precisó.

Troglio se refirió además, a la diferencia de practicar penales en un campo de entrenamiento y lo que es patear en un estadio lleno de espectadores.

"Sí, puedo entrenar, pegarle fuerte arriba. Pero cuando está la gente, los gritos y silbidos, no sé a dónde voy a patear o qué me va a pasar por la cabeza. Cuando a mi me dice para practicar, yo le digo que en las experiencias que he tenido, nunca he ganado", aclaró.

Cabe preciar que Pedro Troglio fue entrenador de Universitario de Deportes durante la temporada 2017 y parte del 2018. Actualmente se desempeña en el cuadro argentino, Gimnasia y Esgrima de la Plata.