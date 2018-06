Perú en Rusia 2018: la sorpresa que se llevó Gareca el primer día de práctica en Moscú

El Arena Khimki no es un simple local de entrenamiento. Es un complejo deportivo muy completo. Cuenta con una cancha para 18 mil espectadores. Pero también con un campo de básquet que puede albergar hasta 6 mil fanáticos. Palco de prensa, centro de prensa, cafetería. Es amplio y moderno. Ahí entrena la selección peruana y lo hará hasta el día que termine su participación en el Mundial Rusia 2018. Este lunes fue la primera práctica.

El ingreso de la prensa fue bastante ordenado. Hay voluntarios y vigilancia desde que se ingresa al recinto. El que no tiene credencial no ingresa. Hay personas que vigilan cada rincón del estadio. No te puedes 'escapar' o meterte por una puerta que no sea la indicada. Terminó la práctica y los periodistas bajamos al primer piso. Se formó una zona mixta para que hablen los jugadores Renato Tapia y Anderson Santamaría.

Mientras los colegas de diferentes países se ubicaban, Gareca caminaba rumbo al bus de la selección con suma tranquilidad. De pronto algo llamó su atención. Su reacción no fue la de siempre cuando los periodistas lo saludan. Normalmente levanta la mano y regala una pequeña sonrisa. Esta vez se acercó a una persona en especial. Todos nos quedamos sorprendidos.

La persona a quien Gareca abrazó con afecto y emoción es Pedro Sarmiento. Un ex compañero colombiano del America de Cali, equipo cafetero en el que el 'Tigre' pasó parte de su carrera como futbolista. Fue una verdadera sorpresa para Ricardo.

¿Qué se dijeron? "Fue muy lindo volvernos a ver. Lo felicité. Hoy llegó ese momento. Recordamos lo vivido en pocos segundos. Le pregunté también por la familia porque compartimos mucho en familia los fines de semana. Hacíamos asados y compartíamos mucho tiempo. Nos unen motivos de mucha alegría", contó Sarmiento, hoy comentarista en Radio Caracol de Colombia.