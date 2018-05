Mucho ha cambiado en el fútbol durante los 36 años desde la última vez que Perú participó en el Mundial.

“Nadie puede pasar inadvertido”, dijo el asistente técnico de la selección peruana, Nolberto Solano, durante una entrevista reciente con The Associated Press. “Ya no hay secretos”.

Esa es un arma de doble filo.

Será más difícil que los peruanos sorprendan a los rivales que puedan realizar análisis tácticos al revisar los videos de sus partidos. Pero será más fácil que nunca examinar a sus rivales de grupo en Rusia. Especialmente cuando Perú puede recurrir a Solano para pedir favores del Newcastle, el equipo de la Liga Premier en el que pasó gran parte de su carrera.

Un reciente viaje al noreste de Inglaterra le permitió a Solano obtener un poco de sabiduría táctica del entrenador Rafa Benítez, además de recibir información interna de los jugadores de los equipos a los que Perú se enfrentará en el Grupo C: Australia, Dinamarca y Francia.

“Es bueno escuchar a un técnico que puede darte información y consejos”, comentó Solano. “Él ve a los jugadores de cerca. Tiene mucha experiencia”.

El español, quien previamente dirigió a Liverpool y Real Madrid, le está dando información a Solano conforme el Mundial se acerca.

La mayoría de las selecciones mundialistas cuentan con jugadores en el fútbol inglés. En el grupo de Perú se incluye al mediocampista francés Paul Pogba (Manchester United), el creativo danés Christian Eriksen (Tottenham) y el arquero australiano Mathew Ryan (Brighton).

El encuentro más complicado para Perú en su quinta participación mundialista será el segundo duelo del Grupo C en Ekaterimburgo ante el subcampeón europeo de 2016, Francia, que podría contar en ataque con Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.



“Es un equipo con un gran ritmo”, dijo Solano, “y muy sólido en medio campo con (Blaise) Matuidi, Pogba. (N’Golo) Kanté. Todos ellos son muy físicos. Necesitamos asegurarnos de no darles espacio porque te pueden aniquilar”.

Perú podría recibir un duro golpe previo al Mundial, infligido por un tribunal deportivo.



La suerte de Paolo Guerrero está en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo. El capitán de la selección recibió una suspensión de un año tras dar positivos por metabolitos de cocaína en un partido de las eliminatorias mundialistas en octubre. Guerrero logró que el castigo fuera reducido a la mitad, lo que le permitía llegar al Mundial. Pero la Agencia Mundial Antidopaje recurrió al TAS para pedir un castigo más severo, de dos años.

Paolo Guerrero pasó momentos de angustia y desesperación al quedar suspendido por seis meses por un presunto dopaje. Hace poco regresó a los gramados y eso le generó una alegría inimaginable. (Foto: Instagram)

“Es un jugador especial”, dijo Solano. “Tenemos un equipo muy joven. Él es una referencia. Es un líder. Es nuestro mejor delantero. Es nuestro talismán. Es fundamental para nosotros”.

Perú armó el equipo en torno a su goleador histórico de la misma manera que Newcastle hizo cuando tenía Solano con Alan Shearer como hombre en punta.

Guerrero “es un típico 9, como un Shearer”, dijo Solano.



Primer peruano en jugar en la Liga Premier, el “Ñol” Solano fue todo un ídolo en el noreste de Inglaterra por su paso en Newcastle, el primero entre 1998-2004, con una participación en la Liga de Campeones, y el segundo entre 2005-08. Tras incursionar en tareas administrativas en clubes de su país, Solano, de 43 años, se sumó a la selección nacional dirigida por el entrenador argentino Ricardo Gareca.

Afortunadamente para Solano, le tocó trabajar bajo una federación peruana que por primera vez no tomó decisiones precipitadas tras malos resultados.



Cuando Perú perdió cuatro de sus primeros seis partidos de la eliminatoria de Sudamérica, todo hacía presumir que la Blanquirroja se quedaría al margen de otro Mundial y el cuerpo técnico a iba a ser reemplazado.

“La federación resistió al ratificar al técnico”, dijo Solano. “Fue algo que nunca había pasado antes, incluso cuando yo fui jugador. Siempre despedían al técnico tras perder tres o cuatro partidos. Pero esta vez todo el mundo creyó en Ricardo Gareca como nuestro entrenador”.



Perú reaccionó y terminó la eliminatoria por encima de Chile, campeón de las dos previas de la Copa América, para poder disputar un repechaje. La victoria ante Nueva Zelanda en una serie de dos partidos catapultó a Perú a su primer Mundial desde 1982 — una sequía que el mismo Solano sufrió como jugador.

“Todavía todo el mundo está muy emocionado porque habían tantos años”, comentó Solano. “La gente estaba frustrada, pero ahora la gente se ha vuelto a enganchar con el fútbol. Eso va a ayudar mucho en nuestro país ... Espero que esta Copa del Mundial sirva para darle empuje a todo el país, a todos los clubes.