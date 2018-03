El Perú vs. Alemania no será para despedir a Claudio Pizarro El presidente de la FPF, Edwin Oviedo, aseguró que el partido amistoso ante la selección de Alemania no tiene nada que ver con la despedida de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro sigue soñando con jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana. (Foto: USI) (Foto: USI)