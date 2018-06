Perú vs. Australia: el gesto que espera realizar Guerrero con el capitán socceroo

Paolo Guerrero, ariete de Perú, prometió darle un "fuerte abrazo" al australiano Mile Jedinak antes del partido entre ambos equipos, como agradecimiento por su apoyo personal para que se anulara una suspensión por dopaje en su contra.



Aunque Paolo Guerrero fue suspendido por 14 meses tras dar positivo por un subproducto de la cocaína contenido en un té, se le permitió jugar tras un fallo de un tribunal suizo.



Antes de que eso ocurriera los capitanes de Australia, Francia y Dinamarca, rivales de Perú en el Grupo C, pidieron que se le permitiera jugar Rusia 2018.



"No he tenido la oportunidad de agradecerlo personalmente, seguramente mañana antes de entrar al partido hablaremos un poco, pero desde ya lo he agradecido públicamente", dijo Paolo Guerrero en rueda de prensa.



"Nuevamente lo vuelvo hacer, agradecerle tremendamente por ese apoyo que me brindó en su momento y espero agradecerle personalmente mañana y darle un fuerte abrazo", agregó.



Perú viene de caer ante Dinamarca y Francia pero quiere despedirse con una nota positiva en un choque en el que los "Socceroos" deben ganar para tener opciones de pasar a octavos de final.



Fuente: Reuters