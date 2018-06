Perú vs. Australia: hincha nacional intentó arrebatarle a un niño la camiseta de Tim Cahill

Un lamentable suceso se dio en el epílogo del encuentro entre Perú y Australia, por la final de la fase de grupos de Rusia 2018. Un hincha nacional quiso arrebatarle una camiseta de Tim Cahill a un pequeño niño en las gradas del recinto de Sochi.



El goleador histórico de Australia se dirigió a la planta baja del estadio para obsequiarle su indumentaria a un niño mientras otras personas esperaban obtener ese regalo.



De pronto, un fanático de Perú se abrió paso bruscamente entre los australianos para impedir que la camiseta de Tim Cahill llegara a las manos del chico.



Por más que el niño tenía en su poder la equipación de Tim Cahill, el desadaptado peruano intentó quitársela a la fuerza. Al final no pudo cumplir su cometido porque la madre del infante lo interceptó y le dijo -con un gesto no verbal- que eso no era lo correcto.