Perú vs. Australia: el probable once que buscará el primer triunfo Blanquirrojo en Rusia 2018 La selección peruana se medirá ante Australia este martes (9:00 am. EN VIVO ONLINE por DirecTV) en el Estadio Fisht por la tercera jornada del Grupo C del Mundial Rusia 2018

Pedro Gallese en el arco. Luis Advíncula como lateral derecho. Christian Ramos como defensor central. Anderson Santamaria en la otra dupla de centrales. Miguel Trauco como lateral izquierdo. Renato Tapia en la primera línea de volantes. Yoshimar Yotún como volante mixto. André Carrillo como extremo por la derecha. Edison Flores como volante por izquierda. Christian Cueva como mediapunta. Paolo Guerrero en la delantera.