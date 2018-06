Perú vs. Australia: "Tenemos que volver", dijo Renato Tapia tras victoria de la selección

Renato Tapia, quien sufrió un desmayo tras un violento choque en el primer partido de Perú en el Mundial, regresó al titularato en el último cotejo de la Blanquirroja en la Copa del Mundo. El volante fue titular en la victoria de la selección por 2-0 frente a Australia, en el marco del cierre del Grupo C de Rusia 2018.

El volante Renato Tapia de 22 años, brindó unas declaraciones a 'Latina' tras el pitazo final. El mediocampista del Feyernoord comentó la dificultad del Mundial Rusia 2018.

"Difícil (sobre el Mundial). El primer partido no recuerdo nada. El segundo me lo perdí por una contusión. Y el tercero, salir me da mucha rabia", comentó Renato Tapia.

El volante destacó la presencia de los hinchas de la selección peruana en Rusia. Renato Tapia calificó de "gratificante" ver a la gente alentando a la Blanquirroja.

"La verdad que es gratificante ver a la gente. La aptitud es la que los motiva. Felices y darles muchas gracias. Vamos a volver, vamos a tener la revancha", expresó Renato Tapia.