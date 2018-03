Perú vs. Croacia: el diagnóstico de Alberto Rodríguez

La selección peruana continúa con los trabajos en el Sawgrass Grand Hotel de Miami, con miras al amistoso de este viernes frente a Croacia. Sin embargo, Ricardo Gareca todavía no puede contar con Alberto Rodríguez ni Raúl Ruidíaz.

Al término del entrenamiento de Perú, en su tercer día en Estados Unidos, el médido de la selección, Julio Segura, se refirió a los estados de Alberto Rodríguez y Raúl Ruidíaz.

"Alberto Rodríguez está con una dolencia en la pierna, la cual no ha superado, le sigue molestando. Le hemos hecho una resonancia, pero todavía no llega. Vamos a esperar los resultados mañana", afirmó el doctor, quien no descartó al defensor del Junior para el duelo ante Croacia.

"Con respecto a Ruidíaz, tiene un golpe en el dedo gordo del pie. Este todavía le está molestando, porque tiene una pequeña herida. El día de hoy no le molestó mucho, pero hay que ver cómo le va con el zapato de fútbol, porque con zapatillas está trabajando bien", agregó.

Asimismo, Segura descartó que Paolo Hurtado esté lesionado. El doctor de la selección peruana aseguró que el volante del Vitoria Guimaraes todavía se está adaptando al cambio de horario en Miami.