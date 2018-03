Posiblemente sea el mejor volante del mundo. Su nombre es Luka Modric, juega en el Real Madrid, y es una de las figuras de Croacia. Su país jugará este viernes contra Perú en amistoso FIFA.

Movistar Deportes tuvo la oportunidad de entrevistar al talentoso mediocampista. Esto fue lo que dijo sobre el encuentro Perú vs. Croacia y el equipo que dirige Ricardo Gareca.

“Mañana esperamos un partidos muy fuerte. He visto unos juegos de Perú y es un equipo muy agresivo y que corre mucho. Están muy juntos en el campo. Luchan, también. Eso me gustó", indicó Modric sobre el Perú vs. Croacia.

“Quiero desearle al Perú todo lo mejor para el Mundial y mañana que espero un partido muy bonito y que todos disfruten. Que el mejor equipo gane", agregó el croata.

Mira aquí la entrevista completa