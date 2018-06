Perú vs. Dinamarca: FIFA invitó a Roberto Palacios para el debut de la 'Blanquirroja' en Rusia 2018

La selección peruana se medirá ante Dinamarca este sábado 16 de junio por el Mundial Rusia 2018. Roberto ‘Chorri’ Palacios conversó con RPP, en donde comentó que la FIFA le había hecho la invitación para que pueda estar en el debut de la Blanquirroja.

“Voy a estar en el estadio, en un palco viendo a mi selección. Ojalá los chicos nos puedan regalar una victoria. No me he perdido ningún partido y estar en un Mundial con mi país con más motivo no puedo faltar”, mencionó el ex atacante nacional.

Palacios se animó también a dialogar sobre como debería formar la selección peruana en su debut en Rusia 2018. El ‘Chorri’ es un convencido que Farfán debe estar desde el inicio del encuentro.

“Para mí Paolo Guerrero y Jefferson Farfán tienen que jugar sí o sí. Son los jugadores con mayor experiencia en la selección. Para mí Farfán es el mejor jugador que hemos tenido en las dos últimas eliminatorias y eso hay que aprovechar con el olfato goleador que Paolo tiene”, manifestó.

Cabe señalar que Perú deberá enfrentar el día jueves 21 de junio a la selección de Francia, mientras que el martes 26 jugará ante Australia por el pase a la siguiente fase del Mundial Rusia 2018.