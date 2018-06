Perú vs. Dinamarca: el 'partido' que ya ganamos y todavía no se juega Este sábado se jugará el Perú vs. Dinamarca en la ciudad de Saransk, a 9 horas en tren de Moscú. El Mordovia Arena será el escenario

Perú vs. Dinamarca: el 'partido' que ya ganamos y todavía no se juega. (Foto: Rolly Reyna / Enviado Especial de El Comercio)