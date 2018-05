Perú vs. Escocia: ¿qué dijeron los principales medios del país europeo tras el 2-0?

Los medios de comunicación de Escocia quedaron totalmente decepcionados por el rendimiento que exhibió su elenco nacional ante Perú.



Y es que la derrota por 2-0 que le propinó Perú a Escocia demostró que el 'Ejército de Tartán' debe mejorar absolutamente en cada una de sus líneas.



Todo lo contrario ha pasado con Perú, cuya performance sorprendió a los periódicos más destacados del país europeo. Varios de ellos llegaron a la conclusión que la Blanquirroja fue ampliamente superior en el Estadio Nacional.



BBC Scotland: "Escocia luchó con valentía para evitar un marcador más embarazoso, mientras Perú permanecía organizado. Fue una prueba de 90' minutos para los escoceses, pero dadas las circunstancias se retiraron con la dignidad intacta".



Sky Sports Scotland: "Un Escocia improvisado e inexperto fue derrotado, pero no deshonrado, por 2-0 ante un Perú frenético en el Estadio Nacional de Lima. Frente a 40 mil fanáticos exuberantes, el equipo de Ricardo Gareca amenazó con imponer más daño".



The Scottish Sun: "La fiebre del Mundial alcanzó su punto máximo en el Perú en las horas de la mañana. Y Escocia, por desgracia, no pudo arruinar la fiesta. Esta no fue la gran derrota que mucho habían predicho".



The Herald Scotland: "Errores defensivos le costaron a Alex McLeish en el partido amistoso. Puede que no haya sido una exhibición de portero tan calamitosa como la de Loris Karius, pero fue igual de costosa para Jordan Archer".