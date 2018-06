Perú vs. Francia: Matuidi sobre Perú, "nos dejará más espacios que Australia"

El centrocampista francés Blaise Matuidi reconoció que a su equipo le faltó agresividad frente a Australia en su debut en Rusia 2018, pero que contra Perú, se encontrarán una selección más abierta.



"El problema contra Australia fue la dificultad para encontrar espacios. Fue un rival bien organizado. Teníamos que haber sido más rápidos. Pero cada partido es diferente y contra Perú, que será más ofensivo, tendremos más espacios", adijo el jugador de la Juventus.

El veterano futbolista aseguró que prepararán a conciencia el duelo contra los de Ricardo Gareca, que puede dejar sentenciado su pase a octavos.

"Esta claro que tenemos que mejorar muchas cosas, no hicimos un buen partido contra Australia, pero lo importante es que ganamos. Estoy convencido de que con el paso de los partidos vamos a mejorar", afirmó.



Aunque Matuidi fue suplente en ante Australia, el cetrocampista precisa que puede recuperar su papel de titular contra la selección peruana.

"Acepto lo que decida el entrenador. Por supuesto que estás decepcionado cuando no eres titular, somos competidores. Pero solo juegan once y los demás tienen que apoyar a esos once. Al final, todos salimos ganando", aseguró.

Matuidi indicó que Francia "es un equipo joven" pero que eso "no es suficiente para ganar", por lo que pidió una dosis suplementaria de "determinación y agresividad".

"El talento está bien, pero no es suficiente. Somos humildes, sabemos que tenemos mucha calidad, pero también conocemos nuestros defectos. No vamos a ganar con un chasquido de dedos. Lo hemos visto con otros de los favoritos. Hay que trabajar", indico.