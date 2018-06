Perú vs. Francia: "En este Mundial no hay favoritos", dice Advíncula en la previa del cotejo

El defensa peruano Luis Advíncula aseguró este martes que el duelo del próximo jueves contra Francia "será muy complicado" porque sus rivales son un equipo "lleno de cracks", pero aseguró que para la "blanquirroja" "no hay imposibles".

"Va a ser un partido durísimo, todos sabemos la calidad que tienen, pero somos once contra once y vamos a defender a Perú. En este Mundial no hay favoritos, se está demostrando. Sabemos que ellos son un gran equipo, pero nosotros también", aseguró el jugador del Lobos mexicano tras la sesión de entrenamiento en el estadio Khimki de Moscú antes de viajar a Ekaterimburgo, sede del duelo.

Advíncula se mostró confiado en las opciones de su equipo de superar la fase de grupos.

"Este grupo ha demostrado que no hay imposibles, va a ser un partido muy complicado, pero somos un gran equipo y vamos a jugarles de igual a igual", aseguró.

Advíncula afirmó desconocer el once que pondrá en juego el seleccionador, Ricardo Gareca, pero aseguró que aunque sería importante el retorno de Paolo Guerrero "no hay que centrarse en un solo jugador".

"La presencia de todos es importante, no vamos a enfocarnos en uno solo. Somos 23 y depende del entrenador quien juegue. Todos sabemos la calidad de Paolo y siempre va a aportar mucho al equipo", comentó.



EFE