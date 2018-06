Perú vs. Francia: el once que mandaría Ricardo Gareca ante los galos | Rusia 2018 Pedro Aquino y Paolo Guerrero serían las principales novedades en el once de la selección peruana que busca conseguir su primera victoria en el Rusia 2018

- / - La selección peruana busca conseguir un triunfo en mundiales después de 40 años. (Foto: AFP) - / - Arquero: Pedro Gallese. (Foto: EFE) - / - Lateral derecho: Luis Advíncula. (Foto: AFP) - / - Defensor central: Christian Ramos. (Foto: AFP) - / - Defensor central: Alberto Rodríguez. (Foto: AP) - / - Lateral izquierdo: Miguel Trauco. (Foto: AFP) - / - Mediocampista: Pedro Aquino. (Foto: USI) - / - Mediocampista: Yoshimar Yotún. (Foto: EFE) - / - Extremo derecho: André Carrillo. (Foto: EFE) - / - Mediapunta: Christian Cueva. (Foto: AFP) - / - Extremo izquierdo: Edison Flores. (Foto: EFE) - / - Delantero: Paolo Guerrero. (Foto: AFP) - / -