Perú vs. Francia: Paul Pogba resaltó que el duelo será "muy difícil"

Paul Pogba fue el salvador de Francia tras anotar el gol del triunfo por 2-1 ante Australia en su debut en Rusia 2018. El galo ya piensa en la selección peruana, su siguiente rival, y lo considera un equipo "muy fuerte".

"Sabemos que no han perdido en los últimos 13 encuentros y que es un equipo sudamericano muy fuerte, que presiona mucho. Va a ser un partido difícil", subrayó el '6' de Francia.

Consultado sobre el uso del asistente arbitral de vídeo (VAR), que otorgó un penalti a su equipo, Pogba aseguró que la nueva tecnología fue determinante para que el árbitro concediera la pena máxima.



"Hoy puedo decir que ayudó mucho al equipo. Si no hubiéramos visto el vídeo no podríamos haber dicho que era penalti. Cuando vimos el vídeo en televisión se aprecia que es un penalti claro", expresó el galo.



Gracias al VAR, el colegiado del Francia vs. Australia pitó primero un penalti que había pasado por alto y después, ayudado con la tecnología de línea de gol, dio un tanto a los 'blues' en un balón que había superado por poco la línea de cal.