Perú vs. Francia: siete periodistas de diferentes partes del mundo nos dan su visión del partido

El Media Center del Ekaterimburgo Arena es tres veces más grande que el de Saransk. Claro, esta ciudad es la cuarta más poblada de Rusia. Y hay un equipo favorito a ganar la Copa del Mundo que estará disputando un duelo importante este jueves: la Francia de Deschamps. La atención que atrae el plantel europeo es inminente. Pero también está la selección peruana.

Hay periodistas de todo el mundo que han llegado hasta aquí para ver si Francia es capaz de derrotar al Perú de Gareca. El Perú que sorprendió a todos por su buen juego ante Dinamarca. Un partido que no ganó por falta de eficacia. Francia, en cambio, sufrió ante Australia y dejó muchas dudas sobre si será capaz o no de, primero, ganar el grupo C y , luego, llegar a la gran final.

Con la grabadora de voz en mano, debido a que no es posible grabar en territorio FIFA a menos que cuentes con los derechos de TV, me acerco a siete periodistas de diferente partes del mundo. Uno por uno. Esto fue lo que nos dijeron sobre el encuentro que cubrirán para sus medios.

Andy Dillon - Inglaterra - The Sun

No creo que Perú pueda derrotar a Francia. Creo que lo máximo que puede conseguir es un empate y creo que para los peruanos será como una fiesta si eso ocurre. Van a celebrar dos semanas seguidas. En cambio perder contra Francia significaría despedirse del Mundial a falta de un partido y una semana de convivencia.

Júlia Guimarães - Brasil - Cadena O Globo

Creo que Perú es capaz de ganar a Francia. Para el equipo de Deschamps va a ser un reto. Va a colocar a Giroud y Matuidi. Será un partido para mostrar cuál es la real cara de Francia. El primer partido no lo jugaron bien. Para Perú de vida o muerte. Un partido de definición. La esperanza está en Paolo Guerrero. Ante Dinamarca jugó muy bien. Si juegan así, Perú puede darle mucho trabajo a los franceses.

Ronan Folgoas - Francia- Le Parisien

No hay mucha confianza en el equipo por lo que mostró contra Australia. Creemos que Perú tiene muy buenos jugadores y le tenemos mucho respeto. Francia tendrá que demostrar este juego si puede mejorar su nivel y ser capaz de vencer a Perú. Los peruanos están acostumbrados a sufrir. Les costó mucho clasificar. No sé si Francia esté preparada para sufrir.

Gustavo Cherquis - Argentina - DirecTV

Coincido con Gareca en algo. Perú puede ganarle a cualquiera y puede perder con cualquiera. Va a salir a proponer el equipo peruano. Como lo hizo contra Escocia, cuando se despidió. Y lo hará también ahora. Es el partido más importante en la era Gareca. Por la jerarquía del rival y lo que se está jugando. La inclusión de Guerrero es un plus. No es lo mismo tenerlo desde el arranque ni para Perú ni para Francia, porque es una gran referencia en ataque. Si está bien físicamente, como dice Gareca, va a complicar la defensa de Francia.

Han Jian - China - Titan Sports

Va a ser muy difícil. Perú juega con la presión de ganar. Tiene que salir a buscar el encuentro y Francia tiene jugadores muy buenos en ataque. Son muy difíciles de controlar. Contra Dinamarca, la selección peruana demostró ser muy ofensiva. Advíncula es muy rápido y podría generar problemas a Francia. Me gusta Perú porque juega a la ofensiva.

Emmet Patrick Malone - Irlanda - The Irish Time

Creo que es muy difícil que Perú le gane a Francia. Son muy buenos los franceses y fuertes. Perú tiene que ganar si o sí. Si hubieran derrotado a Dinamarca, no estuvieran obligados ahora a ganar. Tendrán que atacar y adelantar líneas, y eso será un problema ante una Francia con grandes jugadores.

Claudio Mauri - Argentina - La Nación

Será fundamental ver si Perú logra equiparar la potencia física de los franceses, que imponen un ritmo muy alto. Muchas veces el equipo de Deschamps termina ganando por el ritmo físico que imponen. Además tiene grandes jugadores. Perú tendrá que aprovechar las situaciones que tenga, por que serán muy pocos.