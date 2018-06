Aún dolido tras caer en su presentación en el Mundial Rusia 2018, Perú quiere darle la vuelta a la página y enfocarse en vencer a Francia el jueves, en un partido en que debe salir con el cuchillo entre los dientes porque otra derrota les dejaría noqueados.



La selección peruana, de vuelta en un Mundial luego de 36 años, sucumbieron 1-0 ante Dinamarca el sábado. Fue un partido en el que merecieron mejor suerte.

"Seguimos con la espina ahí que nos duele, pero el campeonato es un torneo corto y los lamentos de nada van a servir. Tenemos que levantar los ánimos y hacernos fuertes", dijo el lunes el lateral Miguel Trauco. "Ante Francia tenemos que hacernos fuertes y que este dolor nos sirva de impulso".

Perú se medirá ante Francia este jueves 21 de junio a las 10:00 am. (Hora Peruana) en el Ekaterimburgo Arena por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018.

"Aquí están las mejores selecciones del mundo y nosotros somos una de ellas. Ante Francia tenemos con que para jugar de igual a igual, no debemos minimizarnos, debemos jugarle de igual a igual al que sea", afirmó el delantero Raúl Ruidíaz.

Francia es una de las grandes candidatas al título. Pero Les Bleus se estrenaron en Rusia con un sufrido triunfo de 2-1 ante Australia que dejó dudas, y abre la puerta de la esperanza peruana.

"Eso de decir que son un monstruo no lo vemos”, indicó Trauco. “Todo es mental. Nosotros vimos que Australia les hizo un gran partido a esos monstruos. Nosotros debemos afrontarlo con la mentalidad que se puede. Tenemos que ganar porque sabemos lo que puede pasar si no lo hacemos... No creo que sería una sorpresa si les ganamos, a estas alturas del Mundial todos han crecido y los equipos estamos parejos”.



Perú vs. Francia: horarios en el mundo

PAÍS HORA CANAL Perú 10:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 10:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 12:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 11:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 5:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Uruguay 12:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 12:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 9:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 10:00 a.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 11:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 11:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Ante Dinamarca, Perú tuvo claras oportunidades de gol pero sus delanteros no estuvieron finos. En los entrenamientos de esta semana, el entrenador Ricardo Gareca ha ensayado con diversas formaciones, una de ellas incluye a Ruidíaz haciendo pareja con Paolo Guerrero.



