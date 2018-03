Perú vs. Islandia: bicolor logró su tercer triunfo consecutivo

Perú jugó un gran partido ante Islandia en Nueva Jersey y sumó su tercera victoria de forma seguida (Nueva Zelanda, Croacia e Islandia). El equipo de Gareca está en un gran momento a meses de Rusia 2018

Perú vs. Islandia: alineaciones confirmadas

Perú vs. Islandia: minuto a minuto



Perú vs. Islandia hoy por la fecha FIFA rumbo a Rusia 2018. La exigencia es mundial. Si se dice que los rivales en estos amistosos no juegan a su máximo nivel es porque la selección peruana no se lo permite. El equipo que lidera Ricardo Gareca ha asumido ese papel. No se siente superior a nadie, pero tampoco se sabe menos que los equipos que tiene al frente. Así encara la preparación para el Mundial, así vivirá la cita de esta noche ante Islandia, acaso la selección sorpresa en Europa (7:00 p.m. / vía Movistar Deportes y América TV) en el segundo y último amistoso de esta fecha FIFA en Estados Unidos.

—Habrá variantes—

Gareca trabaja pensando en el partido y mirando a Rusia cada vez más cerca. Por eso para este amistoso apostará por probar con algunos cambios, aunque estos recién los definirá hoy en el entrenamiento matutino que suele hacer el estratega previo a cada encuentro. Ante la expulsión de Yoshimar Yotún, Edison Flores puede tomar ese lugar. Arriba, Raúl Ruidíaz sería el punta para dejar a Christian Cueva, André Carrillo y Jefferson Farfán como el tridente de ataque.

La otra opción que evalúa el entrenador es colocar a Sergio Peña en el medio y a Christian Benavente por Flores, quien no entrenó bien tras el encuentro ante Croacia por una contractura. El ‘Chaval’ sabe que esta es su última chance para llenarle los ojos a Gareca y así meterse en la lista mundialista.

Este es el último amistoso antes de la primera lista de 35 convocados, que debe presentarse el 14 de mayo. En esa se repetirán casi todos los nombres actuales. La definitiva de 23 jugadores saldrá en junio.

Perú vs. Islandia: canales que pasarán el partido

Movistar Deportes (ex CMD) y América Televisión son los encargados de transmitir el encuentro en Nueva Jersey.

Perú vs. Islandia: cómo seguir el partido por internet

Si no estarás frente al televisor a las 7:00 p.m., cuando inicie el Perú vs. Islandia, es mejor que busques otras alternativas para seguir el juego por la fecha FIFA.

Una es en elcomercio.pe, donde tendremos el minuto a minuto y los videos al instante de las jugadas más destacadas del encuentro.

La otra es decargando la aplicación móvil Movistar Play. Ahí podrás observar el encuentro.

Perú vs. Islandia: horarios en el mundo

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

​México - 6:00 p.m.

​España - 1:00 a.m. (miércoles)

​Nueva York - 8:00 p.m.

​Miami - 8:00 p.m.

​California - 5:00 p.m.

ALINEACIONES PROBABLES:



Perú: José Carvallo (Carlos Cáceda); Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Christian Ramos, Miguel Trauco; André Carrillo (Sergio Peña), Renato Tapia, Yoshimar Yotún (Paolo Hurtado), Édison Flores (Christian Benavente); Christian Cueva y Jefferson Farfán (Raúl Ruidiaz).

Islandia: Runar Runarsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Sverrir Ingason; Ary Skulason, Johann Berg Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Rúrik Gislason, Birkir Bjarnason; Albert Gudmundsson y Bjorn Sigurdason.