Pierre van Hooijdonk: “Disfruté el estilo de juego de Perú”

Alto, pelucón y con mucha técnica. Así recuerdo al centrodelantero holandés Pierre van Hooijdonk, hoy comentarista de TV en Rusia 2018. Jugó en Celtic, Feyenoord, Benfica, entre otros equipos. También llevó sus goles (14) a la selección holandesa y jugó en Francia 1998. Tapia, Farfán y Guerrero son jugadores que conoce bien. Aquí sus apreciaciones.



— ¿Es el Mundial de la paridad o de las sorpresas?



El de las decepciones. Alemania, Argentina y Brasil no lo hicieron como uno esperaba. Ni con Messi pudo hacerlo. Eso para mí es una sorpresa y decepción al mismo tiempo. Brasil se fue rápido para lo que ellos están acostumbrados, aunque también es cierto que les tocó en la parte más difícil del cuadro.



—Si Francia gana el título, ¿el desprecio por la posesión será la nueva moda en el fútbol?



Lo que pasa es que Francia tiene mucha explosión. Ellos no necesitan tener la pelota. Apenas la recuperan pueden hacer daño a cualquiera con su velocidad. Eso es algo que me ha impresionado. Tienen un excelente mediocampo con Pogba y Kanté. Físicamente son muy fuertes con Varane y Umtiti. Este último puede ser el único que a veces se equivoca, pero en general ha estado muy bien. Además, tienen posiblemente al mejor arquero del Mundial, Hugo Lloris. Son favoritos.



— ¿Te gusta ese estilo?



Siempre esperamos ver estilos de juego más llamativos. Pero ellos están aquí en la Copa del Mundo para ganarla. Además, haciendo un repaso, los equipos que mejor han jugado, según los estándares, están ya en casa.



— ¿Perú es uno de esos equipos?



Creo que Perú lo hizo muy bien. El partido contra Dinamarca fue clave. Era el más importante. Ese encuentro los puso de forma muy rápida en una situación complicada. Pero ustedes mostraron muchas más cualidades que Dinamarca. Disfruté el estilo de juego de Perú. Es una pena que no hayan avanzado a octavos. No estaba esperando tampoco que sean campeones, pero sí que sobrevivieran a una eliminatoria quizá.



—Tapia juega en tu ex equipo Feyenoord. En el Perú lo llaman el ‘Capitán del Futuro’. ¿Cómo lo ves?



Nos parece que lo ha hecho muy bien. Es uno de los líderes. Se nota eso en la cancha. Tiene muy buenas cualidades. Pero creo que todavía no hemos visto lo mejor de él. Me refiero en el fútbol de Holanda. Allá se espera todavía su mejor versión.



—También enfrentaste a Farfán...



Recuerdo cuando jugué contra Farfán. Era muy rápido, muy potente. Es cierto que ahora tiene 34 años y que el fútbol ha cambiado de tal forma que los futbolistas explosivos destacan más. Ya no tiene esa chispa de antes, pero sigue estando en un muy buen nivel. Lo ha demostrado en la Liga Rusa.



—Tú fuiste ‘9’, como Paolo Guerrero. ¿Te llenó las expectativas?



En el partido contra Dinamarca él cambió todo el juego. Y también fue clave contra Australia con una asistencia y un gol. Creo que lo hizo muy bien para estar tanto tiempo de para.



—El otro ‘9’ del que se habla mucho es Giroud. Sigue sin anotar...



Sí, sí. Pero recuerda que en Francia 1998 el delantero centro de esa selección, Guivarch, tampoco anotó. Creo que es una buena señal para Giroud y Francia.



— ¿Los delanteros como él, altos y no tan rápidos, cada vez tienen menos trascendencia en el fútbol?



Mucha gente critica a Giroud porque tiene un estilo un poco antiguo, porque es un grandote, un poco lento y eso ya no es tan llamativo. Pero Francia confía mucho en él. Pivotea, trabaja y está siempre en el área creando problemas.