Portugal y Egipto se enfrentarán este viernes (2:45 p.m. EN VIVO ONLINE por ESPN+) en el Estadio Letzigrund de Zúrich, en Suiza. El amistoso con miras al Mundial de Rusia 2018 tendrá a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah como los jugadores excluyentes.

El actual campeón de Europa entrará a la recta final de su preparación para Rusia 2018. La Portugal de Cristiano Ronaldo, que está en el Grupo B del Mundial al lado de España, Marruecos e Irán, tiene como objetivo alzar por primera vez la Copa del Mundo.

"Portugal no tiene un sueño, tiene un objetivo. Lo he afirmado con claridad. No se considera favorita, pero igual que fue a disputar la Eurocopa, irá con el objetivo de luchar por la victoria", indicó el técnico luso, Fernando Santos.

Portugal vs. Egipto: horarios en el mundo



Perú - 2:45 p.m. - DirecTV

Ecuador - 2:45 p.m. - DirecTV

Argentina - 4:45 p.m. - TyC Sports

México - 1:45 p.m. - DirecTV

Colombia - 2:45 p.m. - DirecTV

Chile - 4:45 p.m. DirecTV

España - 8:45 p.m.

​Miami - 3:45 p.m.

Nueva York - 3:45 p.m.

​California - 12:45 p.m.

Santos aseguró que "todos los jugadores son muy importantes", pero admitió que el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo, "siendo el mejor del mundo, obviamente tiene un peso muy importante".

El seleccionador de Portugal todavía no tiene definido el grupo de 23 jugadores que viajará a Rusia en junio, donde Portugal se enfrentará a España, Marruecos e Irán, y pidió a sus futbolistas que disfruten de estos partidos amistosos porque no son "un examen" para escoger el equipo final de la actual campeona de Europa.

En tanto, Egipto, ubicado en el Grupo A del Mundial 2018, junto a Rusia, Uruguay y Arabia Saudita, intentará sorprender a Portugal teniendo como arma principal a Mohamed Salah.

El delantero atraviesa un excelente momento con Liverpool, liderando la competencia en la Bota de Oro, en la que supera Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Incluso, se habla de que Real Madrid pagaría una millonada por tener a Mohamed Salah.



El Comercio/EFE