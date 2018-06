La selección de Portugal se medirá ante Irán por la tercera jornada del Mundial Rusia 2018. Cristiano Ronaldo será el encargado de dirigir a su país hacia los octavos de final del certamen, mientras que los asiáticos irán por el milagro.

El conjunto luso irá por la victoria para asegurar su pase a la siguiente fase del mundial Rusia 2018. Los dirigidos por Fernando Costa, comparten la punta del Grupo B de la Copa del Mundo con España, ambos cuatro puntos e igualados en todo.

El empate asegura el avance, aunque no el primer puesto a la selección de Portugal, que cuenta con todos los jugadores a su disposición después de que los tocados se hayan recuperado a tiempo.



Portugal vs. Irán: horarios en el mundo

PAÍS HORA CANAL Perú 1:00 p.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 1:00 p.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 3:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 1:00 p.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 8:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Brasil 3:00 p.m. Globo, SporTV y Fox Sports Uruguay 3:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 3:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 12:00 p.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 1:00 p.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 2:00 p.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Raphael Guerreiro, víctima de problemas musculares, ya se unió a la plantilla el sábado después de estar varios días con cuidados médicos. Se ejercitó con normalidad desde entonces y ocupará el lateral izquierdo de Portugal.

Por su parte, Irán espera derrotar a la selección portuguesa y así igualar en puntos, pues con el 1-0 a favor estarían superando a los lusos en la tabla de posiciones.

Carlos Queiroz, conocedor de sus debilidades y de la extrema potencia de sus rivales, confía en una única variante estratégica: solidez defensiva, presión colectiva, líneas muy juntas y solidaridad en el centro del campo en espera de un error que le permita lanzar el contraataque.

Y por lo visto en los entrenamientos, podría repetir once a pesar de la evolución de los tocados, con un centro del campo anclado en las botas del ex del Atlético de Madrid, Said Ezatolahi, el hombre de más calidad del conjunto asiático.

Cabe señalar que España y Marruecos completan el Grupo B del Mundial Rusia 2018. Siendo este último, el único conjunto eliminado de la serie con cero unidades, pues fue derrotado por Irán y Portugal respectivamente.



Alineaciones probables



Irán: Ali Berianvard; Ramin Rezabian, Morteza Pouraliganji, Karim Ansarifard, Pejman Montazeri; Seeid Ezatolahi, Mehdi Taremi, Vahid Amiri, Omid Ebrahimi, Ehsan Haji Safi; y Sardar Azmoun.



Portugal: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, William, Joao Moutinho, Manuel Fernandes, Bernardo Silva, Gonzalo Guedes y Cristiano Ronaldo.



Fuente: EFE