Como ante Suiza, Cristiano Ronaldo volvió a ser suplente en Portugal, en el partido de este sábado ante Marruecos, por cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Consumada la derrota (1-0) y eliminación de los lusos, el entrenador Fernando Santos dijo no estar arrepentido por no haber hecho arrancar a ‘CR7′ y rechazó que lo ocurrido recientemente en torno al crack haya influido.

“Creo que no tuvo ningún impacto. Todo el equipo estuvo muy unido. Probablemente, Cristiano y yo somos las dos personas más tristes por la eliminación”, confesó Santos en la conferencia de prensa posterior al cotejo realizado en el Estadio Al Thumama.

“No me arrepiento. El equipo lo hizo muy bien en el partido contra Suiza. Cristiano Ronaldo es un jugador enorme. Entró cuando entendimos que era realmente necesario. No tengo esos remordimientos”, subrayó el seleccionador de 68 años.

Asimismo, Fernando Santos se mostró dolido por la eliminación. “Duele igual (haber perdido con Marruecos), salir del Mundial siempre duele”, apuntó.

“En el primer tiempo, sentimos mucha dificultad, tardamos en meternos en el juego. Los jugadores querían, pero no lo conseguían. Siempre hubo mucha voluntad, confianza, pero no pudieron lograrlo. Tuvimos algunas situaciones, pero no lo conseguimos. Los jugadores trabajaron mucho”, agregó.

“En el segundo tiempo mejoramos el juego, queríamos tener más movilidad y ayudar a los jugadores a pasar a través de la defensa. Creamos cuatro o cinco situaciones, pero no marcamos. A veces tienes que tener un poco de suerte y hoy no tuvimos”, añadió el seleccionador luso.

Respecto a su futuro, Fernando Santos afirmó que “cuando vuelva a Portugal hablaremos (con el presidente de la Federación, Fernando Gomes) sobre lo mejor para Portugal”.