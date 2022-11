“Porque el amor, cuando no muere mata

Hay amores que no necesitan un segundo capítulo. Historias que no merecen una secuela. En la vida, en el cine… en el fútbol. Y lo que pasó entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United es un ejemplo más de lo necesario que es saber ponerle fin a un idilio que vivió un sueño en su primera etapa y una pesadilla en la segunda. Este martes, mientras el portugués se está preparando para debutar con Portugal en el Mundial Qatar 2022, el club inglés oficializó su salida de la peor manera posible: un simple comunicado para despedir a la que hasta antes de su retorno era uno de sus ídolos.

“El club agradece la inmensa contribución del jugador durante sus dos etapas en Manchester United, donde tuvo la posibilidad de marcar 145 goles en 346 partidos jugados, y también le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, señala el escueto comunicado de apenas dos párrafos que cierra con el siguiente mensaje: “Manchester United continuará enfocado en el progreso que el equipo ha logrado bajo la conducción de Erik ten Hag para llegar al éxito dentro de la cancha”.

Totalmente al anuncio de su regreso, entre bombos y platillos. “Cristiano is back”, anunciaban en la ciudad de Mánchester a mediados del 2021, mientras el portugués alistaba maletas para dejar la Juventus y rompía récord de venta de camiseta con la ‘7′ del ‘Batipibe’ en sus primeras 24 horas. La accidentada llegada de Messi al PSG quedaba un escalón abajo tras el regreso del hijo pródigo al club que fue su trampolín europeo.

El ‘Bicho’ volvió a ser ‘Batipibe’ después de doce años. En tiempos donde el fútbol es carcomido por los millones y millones de dólares que mueve cada segundo, y se cree que los jugadores son simples robots, su fichaje significaba también el retorno a la infancia o juventud de muchos. Los nostálgicos amaneceres de la Premier League con los cánticos del ‘Bambino Pons’ en ESPN hacia un jugador que había cosechado once títulos -su primera ‘Orejona’ la logró en Inglaterra- y había anotado 118 goles.

Pero más allá de romanticismos, Cristiano, entonces con 36 años, arribaba a un equipo que las últimas dos temporadas anteriores había peleado la Premier League (3° en la 2019-20 y 2° en la 2020-21) con un proyecto liderado por Ole Gunnar Solskjaer en el que se priorizaba el trabajo de hormiga. Pero la unión de ‘CR7′, con lo que significaba tener a uno de los más grandes futbolistas de la época, obligaba a cambiar los planes y trabajar para él.

Los resultados no demoraron en mostrarse. El portugués acabó su primera campaña (2021-22) como el tercer máximo goleador del torneo inglés con 18 goles, solo por detrás de Heung-Min Son (29 años, Tottenham) y Mohamed Salah (29, Liverpool), ambos con 23 tantos. Sin embargo, el United acabó en el sexto lugar, eliminado de todos los torneos que disputó y sin la cabeza del proyecto: Solskjaer fue despedido.

Cristiano Ronaldo Sus números en el Manchester United Etapas: 2003-09 y 2021-22

Goles: 145

Partidos: 346

Promedio de gol: 0.41

Una nueva temporada, la gota que colmó el vaso

Hasta hace unas semanas, la historia ponía como un ‘diablo’ a Cristiano Ronaldo. Ni siquiera el arribo de Erick Ten Hag, entrenador que hizo méritos en el Ajax, logró cambiar las cosas. El portugués no hizo pretemporada, mostró gestos que lo dejaban mal parado como irse al vestuario en dos oportunidades antes de que finalice el partido y hasta se hablaba de que estaba pidiendo que lo dejen ir.

Casi era el suplente del suplente. Y sus números empeoraron. Jugó 16 partidos hasta antes de la para por el Mundial y anotó apenas tres goles: uno por la Premier y dos por la Europa League. Después de 19 años, el ‘Míster Champions’ no jugaba el torneo más importante a nivel de clubes.

Sin embargo, hace unos días, en una entrevista con el reconocido presentador y periodista británico, Piers Morgan, ‘CR7′ no dudó en soltar todas las bombas posibles, sin importarle un segundo las consecuencias.

"Ellos (Manchester United) dudaron de mis palabras. Nunca voy a cambiar la salud de mi familia por el fútbol. Nunca" Cristiano Ronaldo, exfutbolista del Manchester.

“Tuve una pretemporada muy mala. Tuve algunos problemas en las vacaciones, donde uno de mis hijos tuvo bronquitis. Yo estaba en Mallorca y tuvo que pasar una semana en el hospital. La gente se inventaba historias de que yo quería viajar. La gente necesita darse cuenta de que soy un ser humano y quiero estar con mi familia. Soy un ser humano y pasé por momentos difíciles”, señaló contando el calvario que vivió justamente en esos días de ausencia en la pretemporada.

“Hablé con el director y presidente de United y como que no creían que algo estaba pasando. Nunca voy a cambiar la salud de mi familia por el fútbol. Nunca. Eso realmente me dolió. Ellos dudaron de mis palabras. Estuvimos una semana en el hospital debido a los problemas de Bella. No fui a la pretemporada por eso. No era justo dejar a mi familia por hacer la pretemporada”, agregó.

El primer proyectil fue contra el mismo club y sus dueños. El segundo estaba dirigido para el que era su actual técnico: Erik Ten Hag. “La empatía no es buena. No creo que me respete como debería merecerlo”, dijo antes de justificarse por haberse ido antes de que acabara el partido ante el Tottenham en el que estaban ganando por dos goles.

Cristiano Ronaldo solo ha marcado tres goles en 16 partidos en lo que va de la temporada. (Foto: AP)

“No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar al equipo”, se justificó, dejando en claro su postura. Su grandeza, sus kilómetros recorridos y sus éxitos obtenidos, no podían ser pisoteados de esa manera.

Esa fue la gota que derramó el vaso. El segundo capítulo del idilio entre el ‘Batipibe’ y el Manchester United no funcionó y acabó de la peor manera. A horas de su debut en Qatar 2022, el club lo convirtió en el único jugador del torneo en estar sin club (por el momento). Como diría Joaquín Sabina, cantautor y poeta, “porque el amor cuando no muere mata… porque amores que matan nunca mueren”.

