La selección de Portugal , de la mano de Cristiano Ronaldo , buscará obtener su primera Copa del Mundo en Qatar. El camino no será sencillo: los ‘lusos’ consiguieron la clasificación luego de disputar la repesca europea ante Turquía y Macedonia del Norte. Sin embargo, no deja de ser un grupo con jugadores de talla mundial,

La ilusión se mantiene intacta, a pesar de la reciente decepción en la UEFA Nations League, en donde no pudieron colarse a la Final Four. Fernando Santos, entrenador de Portugal, es el más convencido de lo que puede hacer su selección en este Mundial. “Lo mejor está por llegar y llegará este año. No puedo ser más concreto que eso”, mencionó.

¿Cuánto vale la plantilla que Portugal llevará al Mundial?

Según Transfermarkt, la selección de Portugal tiene un costo acumulado de 937 millones de euros, y se convierte en la cuarta selección con mayor valor del Mundial Qatar 2022. Solo Inglaterra, Brasil y Francia la superan.

¿Quién es jugador más valioso de Portugal?

En otros tiempos, sin duda, Cristiano Ronaldo hubiera ocupado el podio de los más caros de la selección lusitana; sin embargo, a sus 37 años, el ‘Comandante’ tiene un valor de 20 millones de euros. El que ocupa el primer lugar en esta lista es Rafael Leao, delantero del AC Milan, con un valor de mercado de 85 millones de euros, seguido de Bernardo Silva (80 millones de euros) y Bruno Fernandes (75 millones de euros).