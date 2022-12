Durante los últimos meses más se ha hablado sobre los entredichos entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag, la ruptura del jugador con el Manchester United, o el pésimo desempeño durante el Mundial, que de sus goles.

En esta oportunidad, Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, se unió a las críticas al astro portugués desde su columna en el diario Bild.

“Cristiano ha sido la mayor decepción del Mundial. Se lastimó a sí mismo y a Portugal. Fue un excelente jugador, un goleador de talla mundial, pero ahora está destruyendo su legado. Me cuesta imaginarlo en algún club a partir de enero”, escribió el teutón.

El excapitán de la selección alemana responsabilizó al ex del United de la eliminación de Portugal en cuartos de final a manos de Marruecos, pues considera que, con su actitud, erosionó la convivencia del equipo.

“Con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él”, sentenció.