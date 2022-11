La selección de Portugal , bajo el liderazgo de Cristiano Ronaldo , va a Qatar 2022 con un solo objetivo: conseguir su primera Copa del Mundo . Y no es para menos, los ‘lusos’ han aglomerado una generación de futbolistas que haría ilusionar a cualquier seleccionado.

Fernando Santos, ahora, afronta un problema con la convocatoria de su plantel. Aunque el universo de jugadores es amplio el DT ha logrado conformar un grupo sólido y que respeta la idea de juego que plantea, en ocho años al mando de la selección portuguesa.

A pesar de haber conseguido campeonar en la Euro 2016 y en la UEFA Nations League 2018-19, el último antecedente de Portugal, en la Liga de Naciones 2022-23, no fue del todo buena. El elenco portugués no logró acceder al Final Four y quedó relegada por España en el Grupo B.

A continuación te presentamos quiénes serían los llamados por Santos, a partir de las informaciones y convocatorias previas, para representar a Portugal en el próximo Mundial Qatar 2022.

Posibles convocados de Portugal para el Mundial

Porteros

Rui Patricio (Roma)

Rui Silva (Betis)

Diogo Costa (Porto)

Defensas

Pepe (Porto)

Diogo Dalot (Manchester United)

Danilo Pereira (PSG)

Rúben Dias (Manchester City)

Nuno Mendes (PSG)

Mario Rui (Napoli)

João Cancelo (Manchester City)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Mediocampistas

João Palhinha (Fulham)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Renato Sanches (PSG)

Vitinha (PSG)

Bernardo Silva (Manchester City)

William Carvalho (Betis)

Joao Moutinho (Wolverhampton)

Joao Mário (Benfica)

Rúben Neves (Wolverhampton)

Delanteros