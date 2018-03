Presidente de la FIFA: “Confiamos en el Perú”

“Tienen la camiseta más linda del mundo”, dice Gianni Infantino poniéndose un poco rojo antes de soltar una carcajada. En un día de debates sobre el futuro del fútbol mundial, el presidente de la FIFA quiere llegar a un consenso sobre una cuestión de piel.

Este jueves terminó la Cumbre Ejecutiva FIFA en el Swissotel de San Isidro. Se discutieron los sistemas para los próximos campeonatos de menores y el desarrollo de las federaciones en América y África. Antes de irse del Perú, Infantino tuvo una mesa de prensa con un grupo de medios, donde recibió con sorpresa y buen ánimo la postulación oficial de la Federación Peruana de Fútbol para ser la sede del Mundial Sub 17 del próximo año. Ya es oficial. Confirmado por la FIFA.

“Quiero entregarle la documentación oficial al presidente Infantino”, comentó la cabeza de la FPF, Edwin Oviedo. En uno o dos meses podremos saber si seremos anfitriones de este torneo otra vez. La primera vez fue el 2005 y sería la tercera participación mundialista de una Sub 17 peruana –también clasificamos el 2007 por méritos deportivos–. “Confiamos en el Perú. Es un país futbolero y muy simpático”, señaló Infantino.

La mesa de prensa con los directivos de la FIFA, la Conmebol y la Federación Peruana de Fútbol duró casi una hora. Fue una sesión distendida, con respuestas extensas y algunas certezas para lo que viene en el balompié internacional.

A pesar de haber estado en horas de reuniones y búsquedas de acuerdos, Infantino estaba lejos de cualquier expresión de cansancio. Con un saco casual y sin desligarse del buen humor, el presidente de la FIFA solo se ponía serio cuando las preguntas se referían a las reformas en reglamentos del fútbol. Es un defensor del VAR. Cualquier opinión sobre ese tema nunca lo sorprenderá en una posición adelantada. Infantino está bien ubicado siempre.



“No es una apuesta haber aprobado el VAR para el Mundial Rusia 2018. Las estadísticas son muy contundentes. Un árbitro sin VAR comete un error grave cada tres partidos, con VAR comete un error grave cada 19 partidos. Hemos analizado todo”, explica el hombre más poderoso del fútbol mundial.



Ya algo recuperado de la postulación, en vivo y en directo, de Perú para ser sede del próximo Mundial Sub 17, Infantino destacó algunos factores que podrían inclinar una decisión a favor de Perú como sede. La instauración de una comisión de licencias, las buenas relaciones dirigenciales y el buen momento deportivo que vivimos con la clasificación a Rusia 2018 podrían pesar. Perú es el candidato nuevo y extemporáneo, pero sería el más fuerte. Por ahora.

En la mesa dirigencial hay dos altos directivos sin Mundial y uno que aún festeja el pase a Rusia. El paraguayo Alejandro Domínguez (Conmebol) y el italiano Gianni Infantino (FIFA) bromean afirmando que la ausencia de sus selecciones en la próxima Copa del Mundo es otra señal de transparencia en el fútbol actual. “Estoy contento de que Perú esté en el Mundial. Como dirigente UEFA entregué medallas de bronce a Perú en la Copa América de Chile 2015. Espero entregarles también medallas en el Mundial. En mí tienen a un hincha más”, nos alienta Infantino.

Tanto Infantino como Domínguez y Oviedo reconocieron que no llegaron a muchos acuerdos en esta cumbre ejecutiva con el tema del calendario de torneos de menores. Desde la FIFA plantean unificar las categorías para hacer un Mundial Sub 18 cada año y con 48 selecciones. Desde la Conmebol no hubo una conformidad con esta iniciativa, aunque se acordó mantener abiertas las conversaciones. Recién se tomará una decisión final en el próximo plenario de la FIFA. Es la asignatura pendiente.

Entre otras confirmaciones, Infantino aclaró que si bien el Mundial de Qatar 2022 se jugará entre noviembre y diciembre de ese año, luego se volverá a las Copas del Mundo en los inviernos europeos.

Avanzó muy rápido el tiempo en esta sala de reuniones de este hotel de San Isidro. Ya acompaña la noche limeña y el fuerte calor de este tardío verano. Gianni Infantino está invitado a una cena de despedida donde minutos más tarde posará con la camiseta mundialista que más le gusta. Quien sonríe como un niño es Edwin Oviedo. Logró lo que más estaba buscando: Infantino guarda en su equipaje un cuadernillo blanquirrojo que en la primera página dice Mundial FIFA Sub 17 Perú 2019. No fue una misión menor.