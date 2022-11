Después de 16 vibrantes partidos, la primera fecha de la Copa del Mundo Qatar 2022 llegó a su fin. Un campeonato el cual se criticó mucho en la previa, pero que en el campo de juego nos ha regalado de todo un poco. Los ocho escenarios destinados por la organización de este certamen fueron testigos de hechos históricos en el balompié mundial. Ya se empezó a escribir un nuevo capitulo.

Mientras el balón sigue rodando en territorio qatarí, DT hace una pausa para contarte lo más relevante que pasó dentro y fuera de los campos de fútbol. El batacazo que sufrieron Argentina y Alemania, el festival de goles de Inglaterra y España, la espectacular anotación de Richarlison, el color en las tribunas y las ocurrencias que se volvieron viral estos primeros cinco días de competencia.

La primera fecha en números

Miles de datos han ocurrido durante la primera fecha de Qatar 2022. Aquí te presentamos diez estadísticas que quedaron automáticamente registradas en los anales del torneo más importante de selecciones a nivel global. Triunfos, goles, edades, táctica y nacionalidades formarte parte de este breve resumen.

Estadística Con el triunfo ante Serbia, Brasil sumó 16 partidos sin perder en fase de grupos de la Copa Mundial. Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en marcar en cinco Mundiales al hilo. Uruguay fue la primera selección en utilizar cinco jugadores mayores de 35 años: Suárez, Cáceres, Godín y Cavani El suizo Breel Embolo, primer jugador en marcar a su país de nacimiento (Camérun). Camérun sumó ocho derrotas consecutivas en Mundiales. Con 18 años y 95 días, Gavi se ubica como el tercer futbolistas más joven en marcar durante una Copa del Mundo. España conectó 1000 pases en su goleada 6-0 ante Costa Rica Dos selecciones de Asia derrotaron a dos campeonas del Mundo por primera vez en una misma competición. A los 50 segundos del choque ante Irán, Marcus Rashford marcó el tercer gol más rapido en los Mundiales. Enner Valencía se convirtió en el primer jugador en marcar los dos primeros goles en una edición mundialista.

Se perdió la mística

Al inicio de Qatar 2022, una de las selecciones que partía como favorita era Argentina. No era para menos. El conjunto comandado por Lionel Scaloni llegaba con 36 partidos consecutivos sin perder. A esto hay que sumarle el engranaje perfecto que parecía haber encontrado el seleccionador, para que por fin el equipo juegue sin depender tanto de Lionel Messi. Razones para sospechar que el triunfo ante Arabia Saudita era más que probable.

Una vez más el fútbol demostró porque es el deporte más hermoso del planeta y ocurrió lo impensado. Al inicio todo parecía tomar sentido cuando Messi de penal abrió el marcador en el amanecer del partido. Sin embargo, la segunda mitad vendría con una gran sorpresa. Los árabes salieron contra actitud y terminaron volteando el marcador. Pese a la grandes diferencias futbolísticas se dieron mañana para sacar un resultado histórico para su selección y que puso en vilo la clasificación argentina a los octavos de final.

#ARG 1-2 #KSA (FT)#ARGKSA #FIFAWorldCup #Qatar2022



SIN DUDA, A LA ALTURA DE LAS 5 MAYORES BOMBAS EN LA HISTORIA DE LA COPA DEL MUNDO



Corea del Norte 1-0 Italia, 1966

USA 1-0 Inglaterra, 1950

Camerún 1-0 Argentina, 1990

Argelia 2-1 Alemania, 1982

Corea del Sur 2-1 Italia, 2002 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 22, 2022

Cuando aún no nos recuperábamos de lo ocurrido con Argentina, otro campeón del Mundo se desplomaba en Qatar. Se trataba de Alemania. Como un calco de lo que vivieron los rioplatenses, la escuadra teutona se adelantó, también desde los doce pasos, en el marcador ante Japón. Los germanos parecían haber dejado atrás los fantasmas de Rusia 2018, donde se fueron eliminados en primera ronda e iban marcando el camino para una victoria. Pero esta no llegó a consumarse. La fuerza nipona apareció en los últimos 15 minutos de juego y se llevaron más que tres puntos. Hans-Dieter Flick y sus dirigidos terminaron decepcionando en el estreno y ahora no tienen margen de error.

Japón derrotó 2-1 a Alemania en el Mundial Qatar 2022 | Foto: EFE

¿Los candidatos?

No solo llegaron malas noticias para los países que alguna vez tocaron la gloria mundial. Inglaterra y España tuvieron estrenos más que auspiciosos: ganaron, golearon y gustaron. El equipo de los Tres Leones no tuvo piedad de Irán y los vapuleó por 6 a 2. De principio a fin demostró su superioridad, teniendo altos rendimientos en cada sector del campo de juego. Luego fue el turno de la Furia Roja. La escuadra de Luis Enrique registró la mayor victoria de su seleccionado en una Copa del Mundo, tras el aplastante 7 a 0 que le propinaron a una paupérrima Costa Rica.

Inglaterra y España lograron las mayores goleadas de la primera fecha en Qatar 2022. (Fotos: Agencias)

Otra campeona del mundo que dijo presente fue Francia. Pese a que Australia se puso adelante en el marcador, sacaron la casta de monarcas. Primero apareció Adrien Rabiot para emparejar las acciones. Luego fue el turno de Oliver Giroud y su doblete para darle tranquilidad a los galos. Finalmente, Kylian Mbappé sentenció el partido y dejó en claro que van por el bicampeonato.

Francia derrotó 4-1 a Australia por la fecha 1 del Mundial Qatar 2022. (Foto: AFP) / ADRIAN DENNIS

El show y la preocupación brasileña

Para el debut de Brasil hubo que esperar hasta el último encuentro de la primera jornada. La ‘Canarinha’ tuvo en frente a una dura Serbia, que aguanto hasta los 62 minutos. Tiempo de juego en el que apareció Richarlison para gritar el primer gol de su selección en la competencia y estrenarse como artillero en los Mundiales.

Con el marcador a su favor, los brasileños le pusieron play al ‘Jogo Bonito’. Así llegó el segundo tanto. Vinicius Junior sirvió de tres dedos para Richarlison. Este controló en el aire y sacó una impresionante media chalaca, clavando el balón lejos del alcance de Vanja Milinkovic-Savic.

El remate de Richarlison vino con una media tijera que nadie esperaba.

La alegría se paralizó a los 79′, cuando Neymar abandonó la cancha lesionado. Las alarmas se encendieron en el banquillo de Tite y el rostro del jugador daba indicios de lo fatal que podía ser el desenlace de aquella dolencia muscular. Horas después se confirmó que un esguince dejará al valor del PSG fuera de la fase de grupos.

🚨 Neymar salió lesionado en el triunfo de Brasil 🇧🇷 ante Serbia 🇷🇸



😨 Las imágenes del 10 en el banco de suplentes preocupan... pic.twitter.com/2vdZRZlLxT — Luciana Rubinska (@LRubinska) November 24, 2022

Siguen haciendo historia

Mención aparte merecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Dos de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol que se encuentran disputando su quinto y último Mundial. Aunque no estén en el mejor momento de sus carreras ya registraron una anotación en esta edición. Lo más anecdótico es que ambas dianas se dieron a partir de la pena máxima.

El caso del exManchester United es aún más sobresaliente. Y es que el luso se convirtió en el único jugador en marcar durante cinco Copas del Mundo de manera consecutiva: anotó un gol en Alemania 2006, selló uno en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de los cuatro tantos que tuvo en Rusia 2018.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se estrenaron como goleadores en Qatar 2022. (Fotos: Agencias)

Las revelaciones

Hace cuatro años apenas rozaban los 15 años y seguían en el colegio. Hoy ya son titulares en sus seleccionados y van forjándose un camino en la historia de los campeonatos mundiales. Estamos hablando de Jude Bellingham (19) y Gavi (18), ambas figuras en la primera fecha de Qatar 2022.

El inglés del Borussia Dortmund jugó sin desparpajos en la primera línea de volantes junto a Declan Rica. No solo brindó marca, además sumó su cuota goleadora y se anotó con un tanto contra de Irán. Por su parte, la joven estrella del Barcelona jugó uno de sus mejores partidos con España. Hizo jugar, conectó y marcó un golazo. Virtudes que lo llevaron a ser elegido el mejor jugador del choque (MVP) frente a Costa Rica.

Jude Bellingham y Gavi fueron las principales revelaciones en la fecha 1 de Qatar 2022. (Fotos: Agencias)

Lo viral

Motivación clave

Hervé Renard dio la vuelta al mundo con su enérgica charla técnica durante el entretiempo del partido entre Argentina y Arabia Saudita. El estratega francés le pidió más actitud y menos miedo a sus jugadores para la segunda mitad. Al final sus palabras funcionaron, ya que los suyos se quedaron con el triunfo.

Con subtítulos en español la arenga del entrenador de Arabia Saudita para ayudar a dar vuelta la historia ante la Selección argentina

Publicado por @SaudiNT pic.twitter.com/bYPolkE7xY — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 24, 2022

Para aplaudir

Tal como pasó en Rusia 2018, la hinchada de Japón hizo un alto a las celebraciones, después de derrotar a Alemania, y se pusieron a limpiar las graderías del estadio Khalifa International. Una nueva lección de valores que nos dejan los nipones.

Los hinchas japoneses y una práctica que ya hemos visto en más de un evento deportivo. Para imitar.pic.twitter.com/C4o5BC7V3j — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 24, 2022

¿Y si lo repite?

Un comentarista de una cadena italiana despertó millones de risas tras pronunciar los nombres de la alineación de Corea del Sur, cuyo rival fue el combinado de Uruguay.

El comentarista italiano dando el once de Corea.



No puedo 😂😂😂 pic.twitter.com/4R7OpU6yRx — Iván (@IvanBlanco_26) November 24, 2022

Ellas mandan

Cada vez más las mujeres van tomando protagonismo en el mundo del fútbol. Su incursión en el periodismo deportivo ya no es novedad. Lo que si repercutió en los últimos días ocurrió en Argentina. El propio presidente Alberto Fernández anunció que por primera vez en la historia del Mundial tres féminas estuvieron a cargo de la transmisión de un partido.

Sus nombres son Lola del Carril (relatora), Ángela Lerena (comentarista) y Sofía Martínez (cronista). Ellas tuvieron a su cargo llevar a las pantallas de la Televisión Pública el enfrentamiento entre Suiza y Camerun.

Hoy disfrutamos del primer partido de #Qatar2022 relatado y comentado por tres mujeres. Es un día histórico para la @TV_Publica, para las mujeres que lo hicieron posible y para todas y todos los que trabajamos por un mundo más igualitario. pic.twitter.com/OyLYyFogon — Alberto Fernández (@alferdez) November 24, 2022